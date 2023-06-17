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芝市長強森就任30天 犯罪率飆升38％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市長強森在5月15日就任。(本報檔案照片)
芝市長強森在5月15日就任。(本報檔案照片)

強森 (Brandon Johnson) 就任芝加哥市長一個月，該市治安仍面臨嚴峻挑戰，根據最新的數據統計，芝城過去一個月的犯罪率比去年同期飆升了38%。 儘管芝加哥的犯罪問題早在強森上任前就存在，但新犯罪數據仍使民眾對強森就任首月處理公共安全和優先事項的方式感到擔憂。

數據顯示，芝市各種犯罪活動激增，其中車輛盜竊案猛增了153%，嚴重毆打案上升17%，入室盜竊增長12%。 在此期間的槍擊事件提高了5%，唯一的改善是兇殺案減少，死亡人數共減少了3人，降幅為5%，。

批評者稱，強森對於犯罪趨勢的的反應不夠充分，而且看起來公共安全問題，並非強森關注的最優先事項，不滿人士說，即使在國殤節周末，芝城多達52人中槍，其中10人死亡，市長卻未做出明確的應對措施。

強森對此表示，他的政府團隊正努力發揮作用，而且已經看到了進展，他說，市府為預防暴力、干預暴力與破壞行動，撥出了數億元的大量資金，此外，他也提到起訴犯罪者的重要性，因為這樣才能阻止未來犯罪，確保正義獲得伸張。

他主張採取多方面的做法來根治犯罪問題，包括為年輕人創造就業機會、為特定社區爭取額外資金，他也對一些描述芝城年輕人的說法指出錯誤，強森說，儘管一些人從事暴力活動，但大多數人都渴望並應該獲得機會追求光明未來。

不過，這些說法未獲得批評人士的認同，因為「這些措施，不足以解決眼前危機」。

強森上任芝加哥市長以來，該市青少年兇殺案比去年同期增長一倍，過去一個月間，芝加哥有九名19歲以下的青少年因暴力而死亡，去年同期僅有4起此類案件，對於青少年兇殺案的激增，也讓市民非常憂慮。

芝加哥 芝城 就業

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