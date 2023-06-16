救生員補足了 芝城77座游泳池6/23開放

華埠譚繼平公園祖諒體育館內的游泳池，可望在23日前重新開放。(芝公園管理局提供)

芝加哥 公園管理局14日宣布，經過努力招聘與培訓，公園管理局今夏順利招募到足夠的救生員，預計23日前，全市77個公共游泳 池將可順利重新開放。

去年夏天受到救生員短缺影響，芝市公共游泳池僅開放一半，許多期待夏季戲水消暑、學習游泳或其他民眾撲空，一度引起廣大民怨。

公園管理局表示，截至本周，已經有300名救生員在接受培訓，同時也正在努力讓新的救生員與夏季娛樂活動負責人上崗，公園管理局負責游泳池與湖灘管理的經理華爾許(Andy Walsh)說，今年公園管理局加強了救生員的招聘工作。他表示，為了應對並防止去年夏天的情況重演，公園管理局從去年10月起就開始了招聘，比往年提早很多。

去年夏天芝加哥救生員短缺問題惡化，游泳池被迫暫時延遲到7月5日開放。但包括華埠譚繼平公園祖諒體育館的半數游泳池，後來都等到勞工節後才重新開放。

為了解決救生員不足問題，華爾許說，今年到5月31日為止，有1800多人申請擔任救生員，而去年同期只有850人申請，人數增長兩倍。此外，公園管理局還與芝加哥公立學校、芝加哥市公立學院合作，招募學生擔任救生員，更提供獎勵，包括完成培訓就發給600元獎金，同時放寬居住地點的限制，取消註冊與認證費用。

芝加哥公園管理局委員會主席漢米爾頓(Myetie Hamilton)表示，對於大家的踴躍申請，自己非常受到鼓舞，未來將繼續保持與公校 合作。

公園管理局已經開始進行游泳池救生員的分配工作，目標在本月23日前，開放所有的公立室內、室外泳池，華爾許說，這些泳池每周將至少五天開放讓民眾使用。

戶外游泳池將在芝公校開學的前一天8月20日關閉，至於芝城22處密西根湖畔的湖灘，則將在9月初勞工節關閉，湖灘開放時間為每日上午11時到晚間7時。