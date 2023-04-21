強森訪伊州議會 聚焦經費增撥 重申公共安全為要務

伊州參議會議長哈蒙(Don Harmon，左)與州眾議會議長魏爾許(Emanuel "Chris" Welch，右)，歡迎芝候任市長強森(中)到訪議會。(州參議會議長辦公室提供)

當選芝加哥 市市長的強森(Brandon Johnson)在贏得選舉後，19日首度訪問伊利諾州議會所在的春田市(Springfield)，他並在州參眾議會的聯合會議中發表演說，敦促議員為學校、青年就業與他提出的幾項方案提供資金，他說，這些措施將可使芝市與伊州 的發展更上一層樓。

強森向議員們表示，公共安全是芝加哥繁榮的先決條件，選民們已經發出明確信息，希望政府在犯罪問題上可以採取更明智而非僅是強硬的舉措，「我們有責任做出大膽、必要的投資 ，解決暴力的根源。」

芝市上周末連續三天發生數百名青少年聚眾滋事甚至開槍，引發廣泛關注與抨擊，強森稍後所發表「不要將年輕人妖魔化」的言論，出現不少負面反應，他在春田之旅期間，特別對此做出辯護，此外，對於批評者要求他對類似事件採取強硬措施，強森也明確予以拒絕。

強森以自己曾擔任過初中老師的經驗反問，「你了解年輕人因為年紀小而面臨的風險嗎？」他說，「有時他們會做出愚蠢的決定，因此我們格外需要做出讓年輕人知道他們獲得支持的投資。」

在議會演講時，強森提到全州團結的重要，他也表示，芝市與伊州南部各地的資源爭奪賽必須結束。強森除了期許藉著提高教育經費以及增加社區投資，以解決芝加哥暴力問題外，他也希望能夠為警察心理健康爭取更多資金。

他演講的內容基本上與他在競選期間爭取選民認同的主張無太大差異，在他發表演說時，有幾次談到其進步議程(progressive agenda)，獲得民主黨人起立鼓掌，但一些共和黨人則不為所動。

伊州107區共和黨籍州眾議員威爾豪爾(Blaine Wilhour)說，強森在為不守法者找藉口，他無法從其演講中聽到任何「問責」的措施，此舉等於告訴違法者不必承擔後果。