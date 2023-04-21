我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

強森訪伊州議會 聚焦經費增撥 重申公共安全為要務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州參議會議長哈蒙(Don Harmon，左)與州眾議會議長魏爾許(Emanuel
伊州參議會議長哈蒙(Don Harmon，左)與州眾議會議長魏爾許(Emanuel "Chris" Welch，右)，歡迎芝候任市長強森(中)到訪議會。(州參議會議長辦公室提供)

當選芝加哥市市長的強森(Brandon Johnson)在贏得選舉後，19日首度訪問伊利諾州議會所在的春田市(Springfield)，他並在州參眾議會的聯合會議中發表演說，敦促議員為學校、青年就業與他提出的幾項方案提供資金，他說，這些措施將可使芝市與伊州的發展更上一層樓。

強森向議員們表示，公共安全是芝加哥繁榮的先決條件，選民們已經發出明確信息，希望政府在犯罪問題上可以採取更明智而非僅是強硬的舉措，「我們有責任做出大膽、必要的投資，解決暴力的根源。」

芝市上周末連續三天發生數百名青少年聚眾滋事甚至開槍，引發廣泛關注與抨擊，強森稍後所發表「不要將年輕人妖魔化」的言論，出現不少負面反應，他在春田之旅期間，特別對此做出辯護，此外，對於批評者要求他對類似事件採取強硬措施，強森也明確予以拒絕。

強森以自己曾擔任過初中老師的經驗反問，「你了解年輕人因為年紀小而面臨的風險嗎？」他說，「有時他們會做出愚蠢的決定，因此我們格外需要做出讓年輕人知道他們獲得支持的投資。」

在議會演講時，強森提到全州團結的重要，他也表示，芝市與伊州南部各地的資源爭奪賽必須結束。強森除了期許藉著提高教育經費以及增加社區投資，以解決芝加哥暴力問題外，他也希望能夠為警察心理健康爭取更多資金。

他演講的內容基本上與他在競選期間爭取選民認同的主張無太大差異，在他發表演說時，有幾次談到其進步議程(progressive agenda)，獲得民主黨人起立鼓掌，但一些共和黨人則不為所動。

伊州107區共和黨籍州眾議員威爾豪爾(Blaine Wilhour)說，強森在為不守法者找藉口，他無法從其演講中聽到任何「問責」的措施，此舉等於告訴違法者不必承擔後果。

投資 伊州 芝加哥

上一則

世界啦啦隊賽 中華台北特奧組奪銀牌

下一則

亞城中產階級 收入4.9萬至14.8萬

延伸閱讀

CTU金援強森逾200萬元 芝公校面臨巨變

CTU金援強森逾200萬元 芝公校面臨巨變
華裔社區辦歡迎會 認識聖縣新警長強森

華裔社區辦歡迎會 認識聖縣新警長強森
華人社區歡迎聖他克拉拉縣新警長強森

華人社區歡迎聖他克拉拉縣新警長強森
歐巴馬致電強森 不談政治談育兒經

歐巴馬致電強森 不談政治談育兒經
強森就任後難題：芝市中心發展低迷

強森就任後難題：芝市中心發展低迷
搭機攜現金4萬元被沒收 北卡男抗爭多年終索回

搭機攜現金4萬元被沒收 北卡男抗爭多年終索回

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國