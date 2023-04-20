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CTU金援強森逾200萬元 芝公校面臨巨變

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥教師工會在強森競選期間，向其捐出超過200萬政治獻金。(CTU臉書 )
芝加哥教師工會在強森競選期間，向其捐出超過200萬政治獻金。(CTU臉書 )

競選期間獲得芝加哥教師工會(CTU)200多元政治獻金的芝加哥候任市長強森(Brandon Johnson)，將在下月15日就職，這也意味著擁有30多萬學生的芝公校系統(CPS)，在標準測試(standard test)替代方案、預算安排、扭轉入學人數下降等方面的政策，將面臨巨大變化。

標準化測試替代方案：

公校生每年接受一系列的標準化測試，其中來自州府要求的部份，主要評估學生的科學與數學能力，有的是學區要求作為評估教師的途徑。強森說，這種考試帶著破壞性的假設，他主張公校以更好的方式替代。

CPS顧問、芝加哥伊利諾大學(UIC)城市教育領導力中心的評估專家扎維特科夫斯基(Paul Zavitkovsky)說，對學生、家長、教師進行訪查的新方案，已獲教委會批准，但落實須有真人以高質量的方式進行操作，伊州與標準化考試供應商的合同將在2025年到期，「這是對考試方式做出重大改變的好時機」，但是否成功仍有待觀察。

預算安排：

強森競選時承諾徹底改革CPS的資助方式，將落實從依據學生數量分配資金的模式，改為「根據學生需求」來安排經費。伊州雖然早在2017年通過這項法律，但至今離落實目標還有很長距離。

CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)說，CPS目前僅收到州府承諾「依學生需求」援助的四分之一經費，資金缺口達14億。

伊州公校家庭(Illinois Families for Public Schools)主任克雷斯威爾(Cassie Crewell)說，伊州根本沒有足夠收入來支付這些需求，要從州府拿到14億的資金「不現實」。

扭轉入學人數下降：

強森承諾要全力反轉入學率下降局面，他說，如果在社區學校附近興建優質的可負擔住房，就能改變學生人數減少的問題，國家教育與經濟中心(National Center on Education and the Economy)主席道格爾(Jason Dougal)對此表示，任何地區想在短期內翻轉入學率的機會非常有限，因為學生人數往往更受到企業遷出、人口流失、出生率下降等因素影響，而這些都是芝城面臨的情況。

公校 伊州 芝加哥

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