芝市府提醒 糧食劵額外補助3月1日起停發

大芝加哥食品儲存庫表示，如需要食品援助可與該機構聯繫。(大芝加哥食品儲存庫臉書)

芝加哥 市府27日提醒，民眾疫情 期間收到的政府額外糧食券 補助(SNAP)28日是最後一天，從3月份起，領取糧食劵福利者，每個人每個月的金額將減少55元至255元不等，

如果需要額外的食品援助，可撥打市府專線211求援。

根據指出，全美有將近3000萬民眾受到影響，至少有32州的政府以多種語言透過簡訊通知這些人。芝市府表示，這筆額外的糧食劵補助減少金額，因收入與家庭規模而異，每人每月減少幅度在55元到255元間，平均一人家庭大概會縮水86元。

市府表示，從3月份起，糧食券領取金額將回歸原本農業部訂定的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)標準，根據家庭年收入、人口以及特定開銷計算發放額度。

如果在停止額外糧食補助後，需要其他食品援助者，可撥打211專線，或到官網尋求協助，網址：211metrochicago.org。

庫克郡方面，可撥打大芝加哥食品儲存庫(Greater Chicago Food Depository)求援，電話：(773)843-5416，或到官網查詢更多資訊，網址：https://reurl.cc/xlO3mV。