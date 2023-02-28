疫情3年 伊州人口流失是密州3.5倍

芝市區人口在疫情 期逆勢增長，但仍擋不住伊利諾州人口流失的大趨勢，根據美國兩大搬家公司United Van Lines和U-Haul的報告顯示，伊州 市去年在全美搬家最頻繁州排名中高居第二。而根據人口普查 數據，從2020年到2022年，也就是疫情期的三年期間，伊州居民的流失速度，為鄰居密西根州、密蘇里州的3.5倍。

專家分析，工作機會為民眾搬家的主要原因，而周遭環境例如天氣、生活成本，以及住得離水源、家人近，則是搬家次要因素。

聘雇United Van Lines搬家的伊州人之中，64％都是要搬到其他州居住，而因為工作變動搬家者占30％，還有30%表示想改變生活方式，25%則是退休想搬離該州。

西北大學社會學教授昆立安(Lincoln Quillian)表示，雖然在2010年到2020年間，伊州人口通過新出生以及移民增加了約25萬人，但如果沒有這麼多人搬走，伊州人口增長將更強勁，他說，人們通常是出於經濟原因搬到其他州，「人們必須在工作地點與住房成本間找到平衡」。

根據人口普查數據，從2020年到2022年，也就是疫情期的三年期間，伊州居民的流失速度，是鄰居密西根州、密蘇里州的3.5倍，新罕布夏大學(University of New Hampshire)人口統計學教授強森(Kenneth Johnson)說，芝加哥地區吸引了許多20多歲的年輕人遷入，但同時流失了許多30多歲的人口。

強森說，人口變化主要有三種形式：「出生或死亡」、「州內搬遷」、「跨州搬家」，芝加哥大都會區受益於出生與移民，人口有所增長，但在此同時，仍有一批人口搬離伊州，其中老年人遷離芝城，主要搬到佛州、亞利桑納州等溫暖地方，年輕人則傾向於搬到德州、北卡、喬治亞州。

強森提到，專家預測未來遠距上班的趨勢，將繼續對全美人口產生強烈影響，「人們必須回到辦公室」，因此居住地的靈活性將可能降低。