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選前衝刺 伊州長候選人貝利訪芝華埠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
共和黨伊州州長候選人貝利7日造訪華埠。(特派員黃惠玲／攝影)
共和黨伊州州長候選人貝利7日造訪華埠。(特派員黃惠玲／攝影)

共和黨伊利諾州州長候選人貝利(Darren Bailey)選前衝刺最後一天到芝城華埠拜票，他表示，公共安全是他最重要最優先的政見，他指責民主黨主導通過的「安全T法案」(SAFE-T Act)輕縱罪犯，如他順利當選將重新將該法案上訴重審，他也承諾將壯大警力，給予警察更多支援。

貝利7日一早在伊州共和黨代理執行主任蔡湯米(Tommy Choi)的陪同下訪問華埠，他表示，公共安全是他當選後的改革優先項目，只有讓居民安居樂業，才能有效改善人口流失問題。

他表示，他深刻了解華埠民眾對於治安的憂慮，尤其芝加哥市犯罪率居高不下，搶劫、劫車頻頻發生，貝利說，芝加哥警力缺乏，至少有1萬7000名警察空缺都未如其補上，他當選後將為警察安排更多資源，也將補上所有出缺警力。

貝利也提到近來引起高度關注的伊州「安全T法案」，他批評該法等於進一步放縱罪犯，讓他們享有更多自由與權利，他說，此舉悖離民意，貝利還說，如果他當選，會確保市長對於華埠治安的重視與改善，絕對讓大家能夠不再隨時提心吊膽的過日子。

貝利接著到普林斯頓街夾唐閣街(Tan Ct.)口，對該地點的警察監視攝影機故障超過一年卻仍未修復的情形表達關切，他說，根據了解該路口附近已經發生過多宗搶劫、犯罪案件，但現任市長萊特福特卻至今還沒有提出解決方案，他說，只要他當選，一定會確實監督芝市改善類似積弊。

他到訪華埠期間，陸續與商家、民眾、執勤警察交流，他也呼籲華裔選民8日踴躍投票支持他，貝利說，大家一起努力才能翻轉現況。

警察 華埠 共和黨

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