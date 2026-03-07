波士頓房租高、房源少 學生壓力大

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
隨著春季租屋旺季到來，許多尋找校外住宿的學生正面臨房租高漲與房源短缺的雙重壓力，尤其根據「富比士」(Forbes)最新報告，麻州被評為全美生活成本第二高的州，波士頓居民的居住負擔尤其沉重。

該報告透過分析住房、交通與食品等家庭基本支出計算生活成本，結果顯示麻州在全美租金排名第四、每月住房中位成本排名第三、食品價格排名第八，整體生活費居高不下。

波士頓大學研究生普羅科皮奧(Norah Procopio)表示，由於無法負擔當地生活成本，她不得不辭去幼兒園教師的工作，改行成為房地產經紀人。

普羅科皮奧指出，她在南波士頓居住兩年半期間，房租已上漲500元。如今身為房仲，她主要服務學生租客與買家，也發現許多學生正面臨相同困境。

波士頓大學三年級學生帕皮洛(Kyra Papillo)表示，她計畫與朋友在下學年於奧斯頓(Allston)租屋，但高昂房價讓原本的計畫一度難以實現，帕皮洛坦言，完成大學學業後，她很可能離開波士頓，因為生活成本太高。

她還提到，一名朋友為了分攤房租，被迫讓實際入住人數超過租約允許的上限，以降低每人負擔。儘管這種做法存在法律風險，但在房價飆漲的情況下，別無選擇。

根據房地產平台Redfin的報告，波士頓的住房成本比全美平均高出121%。

面對租屋市場的不確定性，一些學生開始考慮購屋作為替代方案。波士頓大學二年級學生卡波恩(Adelyn Capone)表示，因擔心租金不斷上漲，她選擇在布魯克萊恩(Brookline)購買公寓，但她也不得不「困」在波士頓工作一段時間以讓投資「值得」。她為了省錢，幾乎不外出吃飯，每周買菜只花大約30到40元。

不過，一些研究顯示波士頓生活成本可能逐漸趨於穩定。波士頓基金會(Boston Foundation)2025年的報告指出，疫情後創紀錄的租金漲幅正開始回落。

波士頓

賓州最低薪7.25元17年未變 領取人數續減

年收未達18萬 波士頓買房夢難圓、亞特蘭大相對可負擔

