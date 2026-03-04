我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

司法部承認 違反新州聯邦法官命令逾50次

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普政府罕有承認，在新澤西州過去10周的大規模驅逐非法移民行動中，司法部超過50次違反了新州聯邦法官發出的命令。

政治新聞網 POLITICO報導，總統川普任命的新州代理聯邦檢察官哈巴(Alina Habba)因聯邦法院判決任命違法而辭職，聯邦司法部助理副檢察長福斯( Jordan Fox)接著走馬上任，暫時負責司法部在新州的檢控工作。

福斯日前公布檢方的違令行為，主要涉及2025年12月初以來提交給法院的547多起移民案件。

這些違規行為包括違反法官禁令，將一名移民驅逐到秘魯，三次錯過釋放遭移民及海關執法局(ICE)拘留者的最後期限。

此外，還有六起未按時回應法院命令、12起未按時為ICE 拘留者提供保釋聽證會、17起在法官發出禁止移送令後，仍將被拘留者移送至外州、三宗違反法院禁令增加釋放條件，10宗未能提供法院所要求的證據。

川普政府在新州的行動期間，聯邦移民執法人員及檢控辦公室遭到質疑違反法庭命令，新州紐瓦克(Newark)聯邦地區法官法比亞茲(Michael Farbiarz)因此要求司法部公開違令清單，福斯惟有照辦。

福斯解釋，由於人手不足及案件激增，給檢察官帶來巨大壓力。他在隨附報告的函件中寫道，「對本辦公室的所有違令行為深表遺憾。這些違令並非故意，而且在得知後已經立即予以糾正」。他又強調(國土安全部的)違令也是無意的。

福斯這個態度，跟司法部及ICE先前的說法形成鮮明對比，後兩者將檢方及執法人員的違令，歸咎於「不守規矩的法官」。

世報陪您半世紀

司法部 移民 新州

上一則

賓州2聯邦參議員 發聲支持美國攻擊伊朗

下一則

21法官剩12個 芝城移民法庭庭審排期更久

延伸閱讀

21減為12 芝移民法官大幅流失逾4成

21減為12 芝移民法官大幅流失逾4成
川普政府請求延後「關稅退還」訴訟 上訴法院駁回

川普政府請求延後「關稅退還」訴訟 上訴法院駁回
新州禁ICE進入使用州府物業 川普政府提告

新州禁ICE進入使用州府物業 川普政府提告
軍事律師變移民法官 川普政府政庇駁回率創20年新高

軍事律師變移民法官 川普政府政庇駁回率創20年新高

熱門新聞

投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

2500萬貸款違約 芝華裔物業主11處房產陷法拍危機

2026-02-26 10:09
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘