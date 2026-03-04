司法部承認 違反新州聯邦法官命令逾50次

川普政府罕有承認，在新澤西州過去10周的大規模驅逐非法移民 行動中，司法部 超過50次違反了新州 聯邦法官發出的命令。

政治新聞網 POLITICO報導，總統川普任命的新州代理聯邦檢察官哈巴(Alina Habba)因聯邦法院判決任命違法而辭職，聯邦司法部助理副檢察長福斯( Jordan Fox)接著走馬上任，暫時負責司法部在新州的檢控工作。

福斯日前公布檢方的違令行為，主要涉及2025年12月初以來提交給法院的547多起移民案件。

這些違規行為包括違反法官禁令，將一名移民驅逐到秘魯，三次錯過釋放遭移民及海關執法局(ICE)拘留者的最後期限。

此外，還有六起未按時回應法院命令、12起未按時為ICE 拘留者提供保釋聽證會、17起在法官發出禁止移送令後，仍將被拘留者移送至外州、三宗違反法院禁令增加釋放條件，10宗未能提供法院所要求的證據。

川普政府在新州的行動期間，聯邦移民執法人員及檢控辦公室遭到質疑違反法庭命令，新州紐瓦克(Newark)聯邦地區法官法比亞茲(Michael Farbiarz)因此要求司法部公開違令清單，福斯惟有照辦。

福斯解釋，由於人手不足及案件激增，給檢察官帶來巨大壓力。他在隨附報告的函件中寫道，「對本辦公室的所有違令行為深表遺憾。這些違令並非故意，而且在得知後已經立即予以糾正」。他又強調(國土安全部的)違令也是無意的。

福斯這個態度，跟司法部及ICE先前的說法形成鮮明對比，後兩者將檢方及執法人員的違令，歸咎於「不守規矩的法官」。