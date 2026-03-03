五年堅守凝聚鄉情 中國文化閃耀費城 第五屆大費城華人元宵春晚圓滿落幕

領事周凱良（前排右5）與費城華人文藝小分隊表演人員合影，前排左1為總策劃兼導演鄧軍

金蛇狂舞辭舊歲 駿馬歡騰迎新春。3月1日，由「費城聚焦」主辦的第五屆費城華人元宵春晚，在東北區金鼎酒樓隆重舉行。現場張燈結彩、氣氛熱烈，洋溢著喜慶祥和的節日氣息。中國駐紐約總領事館領事周凱良、武泓宇，費城市政要、各僑團領袖以及300多名華人華僑和美國友人參與，共同見證這一文化盛事，欣賞了一場兼具中華神韻與國際風採的文化盛宴，感受濃厚的節日氛圍。

晚會在費城東北區中文學校歡快的開場舞《迎新舞龍》中拉開帷幕，隨後是大費城文藝青年小分隊的《山歌好比春江水》。接著周凱良在主持人鄧軍的隆重邀請中登臺致辭，他向費城僑胞致以新春的問候，並對費城僑界團結一心、積極融入主流、傳承中華文化的努力表示肯定。

賓州州長亞太裔事務委員會主任Razin Karu及費城市6區市議員Mike Driscoll分別登臺致辭，盛贊華人社區為費城多元經濟發展與文化繁榮所做的貢獻，並頒發了賓州州長及費城市議會的賀函。

春晚總策劃兼導演鄧軍表示，五年耕耘，初心不改，今年是費城華人元宵春晚連續舉辦的第五個年頭。它不僅是華人寄託鄉愁的港灣，更是我們向美國主流社會展示中華文化、促進文明互鑒的重要視窗。本屆春晚在延續往屆成功經驗的基礎上，進一步豐富節目形式與文化內涵。感謝參加元宵晚會的各行各業的表演人員，感謝慷慨解囊的贊助商及義工們，使得晚會能順利成功舉辦。元宵春晚為海外華人搭建了一個交流情感、傳承文化的平臺，讓更多年輕一代瞭解中華文化，也讓不同族裔群體增進對中國文化的認識。

當晚精彩紛呈的文藝節目表演，呈現了形式多樣，包括民族舞蹈與現代舞表演、獨唱、合唱、變臉、傳統戲曲選段、民族服飾展示、喜慶熱鬧的民俗節目。節目內容既體現中華傳統文化的深厚底蘊，也融入現代藝術表現形式，贏得現場觀眾陣陣掌聲。

傳承年俗，共敘鄉情。元宵節作為春節的重要組成部分，承載著團圓、幸福與美好的寓意。春晚現場不僅有精彩演出，還設置了抽獎環節，讓觀眾在歡聲笑語中感受濃濃年味。在溫馨而熱烈的氣氛中，晚會落下帷幕。春會不僅慰藉了遊子的思鄉之情，更讓美國觀眾近距離感受到了中國文化的魅力與活力。

主辦方表示，未來將繼續把元宵春晚打造為大費城地區具有影響力的文化品牌，讓中華優秀傳統文化在海外持續傳承與發展。在新的一年裡，將繼續秉持龍馬精神，團結奮進，為促進中美民間友好寫下更多精彩篇章。