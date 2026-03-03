逾千鳥類病死 新州關閉公園防禽流感

新澤西州官員證實自情人節以來，累計通報至少上千隻鳥類死亡或生病的案例，其中大部分是加拿大鵝 ，引發當局關注，呼籲民眾避免接觸野生鳥類。

根據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，新州南部近期累計通報1100隻死亡或生病野生鳥類，幾乎集中在冰雪融化後鳥類尋找水源的區域，包括伯靈頓郡(Burlington County)、肯頓郡(Camden County)以及格洛斯特郡(Gloucester County)。

其中位於格洛斯特郡皮特曼(Pitman)的阿爾西恩湖(Alcyon Lake)發現至少50隻野生鵝類死亡，主管機關為謹慎起見，已關閉該湖與鄰近的貝蒂公園(Betty Park)。

新州環保廳(Department of Environmental Protection，DEP)與聯邦農業部(U.S. Department of Agriculture)質疑是高致病性禽流感H5N1病毒引起，已著手追蹤調查，格洛斯特郡衛生官員魯伊斯(Annmarie Ruiz)表示：「根據這些鳥類目前出現的症狀，我們只能推測是禽流感、我們只能謹慎處理。」

另外肯頓郡衛生官員拉舍爾(Caryelle Lasher)也證實該郡通報少量鳥類死亡病例，不過總體而言，尚未出現鳥類死亡數量激增情況，新州農業廳(New Jersey Department of Agriculture)已將部分鳥類檢體進行化驗，不過需要數周時間結果才會出爐。

H5N1是流感病毒引起的鳥類呼吸道疾病，包括野生鳥類如鴨子、海鷗和濱鳥都可能攜帶並傳播病毒，卻不會出現任何症狀。

儘管聯邦疾病防治中心(CDC)宣稱H5N1主要威脅鳥禽類，但仍會傳感給哺乳類動物，人類一旦感染的典型症狀包括腹瀉、流鼻水、咳嗽、打噴嚏和運動失調等，因此州政府與地方官員呼籲民眾，為維護自身健康並保護飼養的寵物，應遠離任何生病或死亡野生動物。