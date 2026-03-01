新州禁ICE進入使用州府物業 川普政府提告

新澤西州州長薛瑞爾(中)日前簽署行政命令，禁止ICE執法人員進入州屬土地，遭聯邦司法部提告。(州長官方臉書)

新澤西州民主黨籍州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)簽署行政命令，禁止聯邦移民 及海關執法局(ICE)執法人員進入州屬土地，聯邦司法部 就此提出訴訟，指該命令違反憲法至上的條款。

政治新聞網媒Politico報導，司法部周一(23日)入稟紐瓦克 (Newark) 聯邦地區法院，長達21頁的入稟狀列出三項指控，聲稱該行政命令「公然無視已實施30多年的聯邦法律，並非僅僅出於政治目的，而是蓄意危害所有美國人民公共安全的行為，但美國憲法至上條款，禁止任何州份篡奪國會的權力」。

入稟狀說，薛瑞爾這個行政命令在三方面違反憲法至上條款：聯邦移民法優先於該命令、該命令構成對聯邦政府的非法歧視、該命令構成對聯邦政府的非法監管。

薛瑞爾今年1月中才正式宣誓就任州長，2月11日簽署第12號行政命令，禁止移民執法人員進入州屬土地的非公共區域，除非持有司法手令。此外命令還禁止他們將州屬土地用作「集結、處理地點或行動基地」。

薛瑞爾一直反對川普政府的種種措施，包括移民執法。她在簽署行政命令時指責ICE肆意踐踏憲法，暴力危害社區安全，包括拘留兒童、逮捕公民，甚至殺害無辜平民，誓言「將捍衛新州 居民的安全權利」。同時鼓勵居民監督ICE的活動，宣布建立一個網站供居民上傳與執法人員互動的視頻。

川普政府一直指責包括新州在內的民主黨「庇護州份」以及「庇護城市」，早已威脅削減新州的資金。司法部今次入稟控告新州，只是多起與民主黨州份官司的最新一起。

新州四個城市紐瓦克、澤西市(Jersey City)、帕特森(Paterson)及霍博肯(Hoboken)，早已給列入「庇護城市」之列。

薛瑞爾在回應司法部的訴訟時表示，川普政府應該關注的重點，不是攻擊保護民眾的新州政府，而是對ICE執法人員提供基本培訓，以便他們能夠更安全的開展工作。