資深房產顧問王芳談：Mixed-use 投資的利弊

新澤西訊
資深房產顧問王芳
資深房產顧問王芳

商業鋪面與住宅混合使用投資在新澤西逐漸受到關注。此類項目多位於交通便利或社區核心地段，一層經營商鋪，樓上為出租或自住住宅，能夠形成較為穩定的現金流。投資者既可獲得商業租金，也能享有住宅租金與物業升值帶來的收益，在一定程度上分散單一住宅或單一商業投資的風險。同時，社區生活與消費需求相互帶動，有利於物業長期持有與價值提升。

然而，這類投資也存在挑戰。商業租戶更替較快，受經濟環境與行業變化影響明顯；管理成本相對較高，需要同時應對商業與住宅不同的法規、維修責任及保險安排。此外，若選址或業態判斷不當，商鋪空置率上升，將直接影響整體回報與現金流穩定性。

總體而言，商鋪與住宅混合使用物業適合具備長期規劃與管理能力的投資者。在充分評估地段潛力、租賃市場需求及政策環境後謹慎入場，才能在風險與回報之間取得更理想的平衡，實現穩健的資產增值 。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

