國防部長擬砍軍人學費補助 賓大受衝擊

賓州大學為長春藤名校之一。(賓大官方臉書)

賓州大學(University of Pennsylvania)可能很快就不再為申請繼續深造的陸軍(Army)軍官和其他現役軍人，提供學費補助。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，陸軍指出有34所大專院校可能會被禁止為現役軍人提供研究生(graduate)課程和其他教育補助，而位於費城西部的常春藤 (Ivy League)盟校的賓州大學，就在名單中。CNN報導，這一項消息讓正在申請繼續深造法律、醫學和核子工程等進階學位的軍官很困擾。

長期以來，「退伍軍人權利法案」(G.I. Bill)和類似的大學學費補助計畫一直是吸引外界參軍的重要因素。但上周，國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)表示，國防部(DOD)將停止在哈佛大學(Harvard)提供的研究生級別專業軍事教育(Professional Military Education，PME)、獎學金和證書計畫。

「有太多教職人員公開憎恨我們的軍隊，」赫塞斯說。他於2013年獲得哈佛大學公共政策碩士學位。「他們詆毀我們的軍隊，壓制任何挑戰其左翼政治傾向的人，同時也收取高昂的學費。」

赫塞斯曾是陸軍國民兵(Army National Guard)軍官，曾在伊拉克和阿富汗服役。赫塞斯表示，他稱國防部為「戰爭部」(Department of War)的這個部門也在評估與其他院校的關係。

「我們將評估所有常春藤盟校和其他民間大學對現役軍人開設的研究生課程，」赫塞斯說， 「我們的目標是要確定，與公立大學和軍事研究生課程相比，這些課程是否真的能為未來的高階領導階層提供經濟高效的戰略教育。」