新州李文斯頓中華文化日 3000嘉賓民眾參與

第24屆李文斯頓中華文化日活動，新澤西絲弦飛揚樂團演奏「賽馬」。（主辦方提供）

第24屆李文斯頓中華文化日(LCCD)於1月31日與2月7日舉辦了兩場馬年春晚與新春遊園會，吸引近三千人次參與，展現社區凝聚力與文化活力。本屆活動由李文斯頓中文學校主辦，華人 協會、華夏中文學校、立石教會及李文斯頓高中世界語言文化部協辦，多位政商代表出席支持。的

1月31日春晚在李文斯頓高中禮堂舉行，600個座位全數爆滿。演出匯集逾300位表演者，內容涵蓋器樂合奏、獨唱合唱、民族舞、武術、變臉及中文小品與短劇，充分展現中文學習成果與傳統文化魅力。晚會由高中AP中文班學生中英雙語主持。當天50位成人義工及55位高中生志願者協助舞臺銜接、觀眾引導與接待工作，確保活動順利進行；春晚前舉辦VIP Reception，約50位嘉賓及社區代表交流互動，增進聯繫。

2月7日的新春遊園會則以互動性與參與性為主，在高中大型體育館舉行，入場達2500人次。場館中央設置60個展位，涵蓋商業單位、市政機構及社區組織；沿線美食攤位中西合璧，親子 遊戲與手工體驗區笑聲不斷，節慶氛圍滿滿。開幕式上40餘位政商嘉賓共襄盛舉，現場節目包含龍獅表演、舞蹈及音樂，主持採普通話、粵語與英語三語貫穿全場，確保不同語言背景來賓充分參與。85位成人義工與40位高中生志願者投入協調與執行，使整場活動高效運作。

立石教會在二樓設置長者專場，安排二人轉、大秧歌、木偶戲及戲曲表演，並提供節日禮物，讓長者共享佳節，彰顯尊老敬老的文化傳統。組委會自去年9月底起持續籌備，統籌節目、招募志願者、協調社區資源。兩場活動共接待各族裔嘉賓及政商代表90餘人次。李文斯頓中華文化日已成為促進族裔交流、弘揚中華文化的重要平台，傳統文化在海外社區持續傳承。