李氏公所職員團年合影。前排左1-4為李柏安、李永華、李英儒、李冠能。

金馬獻瑞，萬象更新。2月10日，李氏公所在聚福金閣舉行丙午馬年新春團年宴會。李姓宗親及各界友好嘉賓歡聚一堂，暢敘親情，共賀新春。當天適逢中國的農曆小年，團年宴會洋溢著濃厚的節日氛圍，彰顯著李氏的凝聚力與傳統底蘊。

團年宴會由全美李氏美東副總長李柏安主持。李氏主席李永華首先代表公所全體同仁向蒞臨的宗親和嘉賓致以最熱烈的歡迎和最誠摯的新春祝福。他回顧了過去一年公所在聯絡宗誼、服務社群、弘揚中華傳統文化等方面所做的工作與取得的成就。他表示，公所不僅是連接海外李氏宗親的橋梁，更是傳承互助互愛的重要平臺。展望馬年，冀望全體宗親繼續同心同德，支持公所會務，共同為社區的繁榮與發展貢獻力量。

全美李氏元老李英儒、主席李冠能感謝各僑團僑領們光臨，他們表示，時代在變，不變的是辭舊迎新之際，中國人團圓的傳統。團圓，是最珍貴的年味，春節 是連接海內外中華兒女的情感紐帶，過了小年就是年，祝福在座各位小年愉快，龍馬精神添喜氣，馬到福到喜盈門。

隨後，協勝元老陳姿、中華公所董事長張善星等嘉賓先後上臺致辭，他們高度贊揚李氏公所長期以來在團結華人 社區、促進文化交流、融入主流社會等方面發揮的積極作用，並向全體李氏宗親拜年，祝願馬年福至，生活如詩如畫，如意連連。

席間，宗親們把酒言歡，互道祝福，用熟悉的鄉音親切交談，分享過去一年的收穫與新年的期盼，共同感受年的氣息。無論是白髮蒼蒼的長者，還是朝氣蓬勃的青年，都在這一刻深切感受到「天下李姓一家親」的溫暖與歸屬感。許多宗親表示，每年的團年宴會是他們最期待的團圓，讓身處海外的他們找到了「家」的感覺。

宴會在溫馨愉悅的氣氛中圓滿落下帷幕。宗親們互道珍重，相約來年再聚。此次團年宴會不僅是一次成功的家族聚會，更是一次文化的傳承與情感的凝聚，充分展現了李氏家族敦親睦族、和衷共濟的優良傳統，也為新一年的社區和諧與發展注入了滿滿的正能量。