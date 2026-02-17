新州聯合中校春節聯歡 學生創意節目吸睛

小女孩們的旗袍秀可愛俏皮。（記者孫影真／攝影）

新澤西州 聯合中文學校日前在Westfield舉辦「馬年新春聯歡會」，學生們以精彩歌舞迎接馬年到來。

紐約文教中心主任王怡如、新澤西中文學校協會會長戴松昌、美東中文學校協會會長林美華、中美文化協會會長李僑韋等均出席，王怡如表示，聯合中文學校的學生多來自主流家庭，也成功將台灣最好的一面傳達到美國主流社區，期望孩子們將來成為台美橋樑。

孫靄如表示，每一位孩子的學習之路，都有屬於自己的節奏，而教育最重要的是陪伴孩子在語言與文化的學習路上穩健成長。家長Miles Dolphine表示他的兩個小孩已經在學校學習五年，他感謝學校培養孩子們的自信心和溝通能力。

節目首先展示馬年繪畫比賽優勝作品，學生以與「馬」有關的成語繪圖，呈現「走馬上任」、「龍馬精神」、「一馬當先」、「馬到成功」等佳作，各具巧思。

表演由高年級學生以自製舞龍開場，幼幼班表演「對面的女孩看過來」非常討喜；竹竿舞與捕魚歌合慶「節節高升、年年有餘」，創意十足；別出心裁的小小「旗袍秀」贏得掌聲不斷，「蒙古筷子舞」展現邊疆女兒瀟灑風情，其他還有「功夫寶貝賀新春」、「八駿傳福賀新春」、「中式健身迎馬年」等應景節目。