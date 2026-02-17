馨之苑春節聯歡 華人長者享溫暖年味

我的頻道

記者劉偉／新澤西州報導
馨之苑日前舉辦春節聯歡晚會。(記者劉偉／攝影)
新澤西州長者中心馨之苑(Care & Rehabilitation Center)日前舉辦春節聯歡晚會，長者、家屬與社區志願者歡聚一堂，共迎農曆新年。會場張燈結綵，紅燈籠、春聯與書畫作品映襯出喜慶祥和的節日氣氛，熟悉旋律在大廳回蕩，不少長者輕聲跟唱，臉上洋溢溫暖笑容。

晚會由Merwick華人專案團隊籌備，專案負責人Michelle·劉向長者與家屬送上新春祝福，並表示希望透過傳統節慶活動，讓長者在這裡不僅獲得專業照護，更能感受熟悉、安全、有溫度的環境，把中心當作第二個家。Marquis Health Services文化專案區域總監Young Kim代表總部致詞，介紹公司在新澤西十家機構推行多元文化專案，尊重不同族裔長者的文化背景與情感需求，感謝醫護與工作人員的辛勤付出。

文藝演出精彩紛呈，高中生徐燊垚帶來川劇變臉，張迎潮個人樂隊演唱「當你老了」、「成都」，莊少彬表演「故鄉的目光」，愛樂合唱團與舞蹈團隊呈現多個歌舞節目，長者與家屬攜手同唱，場面溫馨。現場還設有書畫攝影展，展示兒童繪畫、中國書法、國畫及攝影作品，增添藝術氛圍。活動全程由Aron導演、王倩文及GPA王毅團隊協助記錄與志願服務，餐飲團隊準備的家鄉風味佳餚廣受好評。

Merwick致力於為華人長者營造有文化、有溫度、有歸屬感的生活環境。當天活動也讓長者們感受到家的溫暖與年的味道。

馨之苑日前舉辦春節聯歡晚會。(記者劉偉／攝影)
新澤西州 華人

海外新移民非虛構文學研究會 3/27馬大成立

馬年迎春喜氣洋洋 芝城廟會精采不斷

