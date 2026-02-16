鄉音與您同賀佳節 天籟之音 韻動新春 2025精彩回顧

我的頻道

鄉音合唱團 “第十八屆金秋音樂會-黃河大合唱”演出大合影
成立於2001年的鄉音合唱團，以新州中部愛迪生為中心，活躍在大紐約地區，擁有來自社會各界的150多位註冊團員，旗下的愛迪生愛樂樂團（Edison Philharmonic Orchestra）是完整的雙管建制交響樂團，擁有70多位樂手。兩團中的藝術專業成員達40餘位，堪稱北美最具規模的華人藝術團體之一。團員們的文體活動豐富多彩，除各種演出機會外，還包括聲樂大班、聲樂大師講座、舞蹈隊、旗袍隊、形體健身班等。

2026年鄉音合唱團講舉辦幾場音樂殿堂之旅，值得一提的是今年8月底維也納金色大廳音樂之旅和明年7月底悉尼歌劇院悉歌劇院之旅。歡迎大家踴躍參加。

鄉音合唱團的聲樂大班課由曾獲紐約大都會聲樂大賽銀獎獲得者，青年男中音歌唱家萬雪峰擔任指導教師，採取每位學員有單獨一對一指導時間等教學方式，適合於包括零基礎在內的不同程度學員，效果顯著，深受團員們歡迎。鄉音經常舉辦聲樂沙龍，大師講座等，大家有機會零距離接受聲樂大師的指導。

鄉音合唱團還有3個舞蹈隊，不同程度的舞蹈愛好者都有機會參加，喜歡舞蹈的朋友們歡迎大家來參加。

20多年來，“鄉音合唱團”一直致力於弘揚中華文化，促進族裔間文化交流，服務社區，舉辦及參與大小演出200餘場。合唱團每兩周的週六晚上排練一次。兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明。有意者請電話、短信團長樊大平908-217-2480，或電郵：[email protected]

