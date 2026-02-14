全美最大商場示警：更多商店將因關稅破產

零售業發展面臨壓力，許多購物中心的消費人潮明顯減少。(路透)

擁有新澤西州 好幾家生意興隆購物中心的全美最大商場業主西蒙地產集團(Simon Property Group)警告，川普政府的關稅 政策今年可能導致更多零售商 破產、不支關門。

西蒙地產集團高層上週在第四季財報電話會議上表示，關稅顯然對零售商產生影響，小型連鎖店尤其備受壓力。

西蒙地產執行長西蒙(David Simon)說，關稅帶給零售商過大壓力，將損害小企業利益。

西蒙地產集團總部位於印第安納州首府印第安納波利斯(Indianapolis)，旗下有新州多家大型購物中心，包括肖特希爾斯購物中心(The Mall at Short Hills)、澤西花園購物中心(The Mills at Jersey Gardens)、門洛帕克購物中心(Menlo Park Mall)和洛克威鎮廣場(Rockaway Townsquare)，另有位於布萊克伍德(Blackwood)、傑克遜(Jackson) 、廷頓福爾斯(Tinton Falls)的高檔暢貨購物中心。

這家全美最大商場業主在零售業持續出現破產案例之際發出警告。全美頂級奢華品零售巨頭薩克斯環球(Saks Global) 1月申請破產保護，並已關閉位於新州布里奇沃特(Bridgewater)、什魯斯伯里(Shrewsbury)、伊麗莎白(Elizabeth)的折扣店；本周又宣布將關閉位於美國夢購物中心(American Dream)的薩克斯第五大道百貨(Saks Fifth Avenue)旗艦店。

零售分析公司Coresight Research數據顯示，截至2025年，全美將有超過8100家商店關閉，比前一年約增加12%，許多店面位於購物中心內。

在新澤西州，梅西百貨(Macy's)1月宣布，將關閉位於利文斯頓購物中心(Livingston Mall)和藍夕(Ramsey)一家購物中心的門市，原本只有零星幾家商店營業的布倫瑞克廣場購物中心Brunswick Square Mall今年1月也關閉。

川普總統大課關稅令零售業面臨壓力。川普辯稱，課關稅將促進國內製造業發展並增加聯邦財政收入，但批評者和零售商主張，新增成本讓供應鏈開支增加。