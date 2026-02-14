全美最大商場示警：更多商店將因關稅破產

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
零售業發展面臨壓力，許多購物中心的消費人潮明顯減少。(路透)
零售業發展面臨壓力，許多購物中心的消費人潮明顯減少。(路透)

擁有新澤西州好幾家生意興隆購物中心的全美最大商場業主西蒙地產集團(Simon Property Group)警告，川普政府的關稅政策今年可能導致更多零售商破產、不支關門。

西蒙地產集團高層上週在第四季財報電話會議上表示，關稅顯然對零售商產生影響，小型連鎖店尤其備受壓力。

西蒙地產執行長西蒙(David Simon)說，關稅帶給零售商過大壓力，將損害小企業利益。

西蒙地產集團總部位於印第安納州首府印第安納波利斯(Indianapolis)，旗下有新州多家大型購物中心，包括肖特希爾斯購物中心(The Mall at Short Hills)、澤西花園購物中心(The Mills at Jersey Gardens)、門洛帕克購物中心(Menlo Park Mall)和洛克威鎮廣場(Rockaway Townsquare)，另有位於布萊克伍德(Blackwood)、傑克遜(Jackson) 、廷頓福爾斯(Tinton Falls)的高檔暢貨購物中心。

這家全美最大商場業主在零售業持續出現破產案例之際發出警告。全美頂級奢華品零售巨頭薩克斯環球(Saks Global) 1月申請破產保護，並已關閉位於新州布里奇沃特(Bridgewater)、什魯斯伯里(Shrewsbury)、伊麗莎白(Elizabeth)的折扣店；本周又宣布將關閉位於美國夢購物中心(American Dream)的薩克斯第五大道百貨(Saks Fifth Avenue)旗艦店。

零售分析公司Coresight Research數據顯示，截至2025年，全美將有超過8100家商店關閉，比前一年約增加12%，許多店面位於購物中心內。

在新澤西州，梅西百貨(Macy's)1月宣布，將關閉位於利文斯頓購物中心(Livingston Mall)和藍夕(Ramsey)一家購物中心的門市，原本只有零星幾家商店營業的布倫瑞克廣場購物中心Brunswick Square Mall今年1月也關閉。

川普總統大課關稅令零售業面臨壓力。川普辯稱，課關稅將促進國內製造業發展並增加聯邦財政收入，但批評者和零售商主張，新增成本讓供應鏈開支增加。

關稅 零售商 新澤西州

