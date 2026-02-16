鑼鼓齊鳴 新州華夏中校藝術節熱鬧登場

華夏藝術節在新澤西美國夢購物中心登場，林竹進校長伉儷(前排右五起)、華夏總校長薄英戡、中領館副總領事孫麗萍等嘉賓出席。（主辦方提供）

由華夏中文學校總校主辦的「春韻·盛彩」藝術節在新澤西 美國夢購物中心Court A舞臺前熱鬧展開，吸引大量民眾前來觀賞，現場充滿年節熱鬧氣氛。

中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍、領僑處副主任李德、領事章銳，NJIT校長林竹進博士及夫人、East Brunswick市長Brad Cohen、新澤西華人 聯合總會會長胡世遠以及新州多家華人協會、同鄉會與藝術團體代表等，均出席了活動。

藝術節由六位青春主持人開場，隨即舞獅翻騰、鑼鼓齊鳴，孩子們隨節奏拍手歡笑，現場氣氛熱烈。華夏中文學校總校長薄英戡致詞表示，春節 是海外華人守護文化根脈的重要時刻，藝術節以文藝為載體、交流為橋樑，向社會展現中華文化深厚底蘊。孫麗萍肯定新一代移民傳承文化的重要性，使社區更具溫度與色彩。

活動中，僑領派發馬年紀念紅包與吉祥物，全場齊聲祝福馬年吉祥。舞龍登場將氣氛推向高潮。來自新澤西、紐約等地的藝術團體輪番演出歌舞、器樂、戲曲與合唱，多元舞臺展現中華文化魅力。市長Brad Cohen分享與中國姐妹城市合作願景，不少家長及美國觀眾表示，舞龍舞獅與音樂色彩感染力十足，充分感受到家庭與社區凝聚力。

演員與器樂表演者表示，觀眾笑臉滿滿，一切辛苦都值得。藝術節籌辦由華夏中文學校義工團隊數月準備，細心安排音視頻、拍攝、多機位統籌、接待嘉賓及紀念品贈送，勞苦功高。活動成功亦得力於American Advanced Financial、POCAS International及多家銀牌贊助機構支持。