逾百人費城Target抗議 籲禁ICE店內抓捕

編譯周芳苑／綜合報導
包括明州在內的全美多家目標百貨，近日不時傳出民眾在店內抗議ICE，並呼籲目標百貨應禁止ICE在商場內抓捕移民。(路透)
費城( South Philadelphia)上百名倡議人士，日前晚間聚集在目標百貨(Target)店內示威，要求目標公司反對移民暨海關執法局(ICE)，最終約40人被捕。

「費城反ICE」(No ICE Philly)組織發起這一次示威抗議，要求目標百貨公開表態、反對在其門市進行移民執法行動。

100多名示威者在位於斯奈德大道(Snyder Avenue)和95號州際公路附近的目標市場店內高喊「ICE滾出Target！」口號，並演奏樂器，有些購物者加入示威。

警方在下午約6時首次警告示威者離開，否則予以逮捕，數十人隨即離去，但仍有約40人留下、坐在地板上；下午約6時15分，警方開始逮捕示威者，另有三名示威者被開傳票後獲准離開。

嫌犯被警方用束線帶綁住並逐一帶出商店。

66歲顧客迪克森(Benita Dixon)帶著孫女到店裡準備為女兒買情人節禮物，碰到抗議活動；她先是緊抓孫女的手，後來祖孫倆加入抗議行列。她說， ICE一直在明尼蘇達州殺人，她的許多同事因害怕而上班時隨身攜帶護照。

「費城反ICE」組織1月間在費城各地的目標百貨店內發起抗議活動，擴及市中心(Center City)、費爾蒙特(Fairmount)、里士滿港(Port Richmond)、南費城。

全美各地不斷呼籲目標百貨公開反對聯邦在其總部所在地明尼蘇達州的移民執法行動，並拒絕沒有司法搜查令的ICE人員進入門市和停車場。

就在兩名ICE人員於目標百貨總部所在的明尼阿波利斯槍殺37歲男子普雷蒂(Alex Pretti)的第二天，當時即將上任的執行長菲德爾克(Michael Fiddelke)與數十位高管共同簽署來自明尼蘇達州商會的聯合聲明，呼籲州、地方和聯邦官員共同努力尋求解決方案。

目標百貨1962年成立，全美有1989家門市；去年，該公司為迎合川普總統政策而撤回多元化、公平和包容性舉措遭抵制。

73歲顧客霍茨曼(Rabbi Linda Holtzman)說，目標百貨已成ICE盟友，允許未持搜查令入店。

