賓州華人僑團聯盟馬年春節聯歡宴會 暨第五屆新領導班子就職典禮

在張帆、周凱良鑒證下，新任及卸任領導班子交接印鑒。右3-9為：周凱良、卸任執行主席陳展遠、新任執行主席李東閩、張帆、新任執行主席丁彬彬、卸任秘書長張子愛、新任秘書長林應章。

2月8日，賓州華人 僑團聯盟（以下簡稱“聯盟”）在南費城 華達酒樓舉辦第五屆新領導班子就職典禮暨甲午馬年春節 聯歡會。中國駐紐約總領館參讚張帆、領事周凱良，賓州、費城政府官員，社區僑領、各界友好人士、兄弟僑團代表以及聯盟成員共約500餘人出席了盛會，場面隆重，氣氛熱烈。

莊嚴的中美兩國國歌奏響後，舞獅隊歡快登場，張帆、周凱良與聯盟領導成員共同主持舞獅採青，聯歡宴會拉開喜慶的帷幕。會議由共同主席金魁明、鄭茗玥主持。在張帆、周凱良鑒證下，新任及卸任領導班子交接了印鑒。隨後張帆領誓，新屆領導班子莊重宣誓就職。

卸任執行主席陳展遠首先致歡迎辭，他感謝到場的嘉賓，並致以新春誠摯的問候。過往的一年，在全體共同主席的努力下，團結一致，砥礪前行，在弘揚中華文化、服務僑胞、促進中美交流方面邁出了堅實的步伐，碩果累累，所有的成就離不開聯盟成員的辛勤付出及無私奉獻。馬年是充滿力量與活力的年份，展望新年，盟友們將繼續攜手並肩，齊心協力，將聯盟建設得更溫暖，有力、有為，為社區發展注入更多的活力，為僑胞搭建更廣闊的交流平臺，為中美友好貢獻更多僑界力量。

隨後，新任執行主席丁彬彬、李東閩依次發言，他們表示，感謝盟友們的支持與信任，在新一屆任期內，將繼續秉承創會宗旨，團結服務廣大僑胞，積極維護僑胞合法權益，努力促進僑社和諧與發展。同時，將進一步加強與祖（籍）國的聯繫，大力弘揚中華優秀傳統文化，積極推動中美兩國在經貿、文化、教育等各領域的友好交流與合作，為增進中美人民之間的友誼貢獻力量。

張帆、賓州參議員Nikil Saval、費城市議員Nicolas O’Rourne，費城市長代表闕光賢、費城市長辦公室移民處主任Charles Edison、費城商務局招商主任付博敬、賓州州長亞裔 委員會主席陳威等發表了熱情洋溢的講話， 肯定了聯盟為當地經濟繁榮、文化多元和社會進步做出的傑出貢獻，並表達了對未來進一步深化合作與交流的期待。

卸任秘書長張子愛對過往二年的工作做了回顧。新任秘書長林應章致答謝辭，贊揚歷屆前任們高瞻遠矚的領導及持之以恆的付出，鑄就了今日日益狀大及影響深遠的聯盟。各界的賀電及親切的關懷，溫暖了聯盟成員的心田，更堅定了團結奮進的信心及決心，這些祝福成為聯盟全體共同主席繼續前行的強大動力。與此同時，他還對未來2年的工作計劃做了一一介紹。

賓州州長、賓州參議院及州議會、費城市長均發來了賀函。中國駐紐約總領館、中國政協福建委員會、福建歸國華僑聯合會、福州長樂歸僑聯合會、福州及三明市海外聯誼會等亦發來了賀信。

文娛節目由共同主席倪忠、鍾麗珍主持。全體共同主席合唱《歌唱祖國》，五一、富貴、歡樂舞隊，費城婦女聯合會獻上精彩的集體舞，詩朗誦、古箏獨奏、軒轅東方美學社婚宴等極具中華文化特色的節目輪番上演，贏得現場陣陣掌聲，歡聲笑語不斷。與會僑胞互致新春問候，共同祝願祖（籍）國繁榮昌盛、國泰民安，祝願中美關係行穩致遠，共祝在新的一年裡龍馬精神、馬到成功、闔家幸福。

典禮在一片歡樂、祥和、團結的氣氛中圓滿結束。此次盛會不僅順利完成了聯盟的新老交接，鞏固了僑社團結，也充分展現了賓州華人社區積極向上、心系桑梓、融入主流的良好風貌，是一次凝聚僑心、匯集僑力、共慶佳節的成功盛會。