費城洪門致公堂新春團年宴 金馬迎春

洪門團年宴合影。二排左3為陳庭才，前排右1為朱秀瓊，右6、7為陳競石、許錦坤。

2月7日晚，洪門致公堂團年宴會假美麗華酒家舉行，洪門昆仲、協勝、安良、篤親、鶴山、麥氏、寧陽等社團僑領到場歡聚一堂，共慶中華民族傳統春節 佳節，暢敘情誼，同祈福祉。

主席陳庭才、朱秀瓊致辭，向全體來賓及洪門昆仲致以最誠摯的新春祝福。他們回顧了過去一年里，洪門致公堂秉承「忠誠愛國，義氣團結」的百年宗旨，在團結僑胞、維護權益、弘揚中華文化、促進僑社和諧以及積極參與公益等方面所作的工作。

元老暨監堂陳競石、專員許錦坤表示，洪門精神的核心是愛國愛鄉、肝膽相照，在新的時代背景下，洪門致公堂將繼續發揚光榮傳統，促進社會繁榮、族裔和諧。祝福會員及嘉賓們馬年吉星高照、平安喜樂、鴻運當頭。

協勝公會元老陳姿、中華公所董事長徐福群、張善星等高度贊揚了洪門致公堂長期以來為服務僑社、傳承中華文化、增進中美人民友誼所作出的重要貢獻，肯定了洪門深厚的愛國傳統，並向全體嘉賓致以美好的新年祝願。

團年宴始終沈浸在溫馨、友好的氛圍中。賓主舉杯互敬，共祝新年龍馬精神、闔家幸福，祝願洪門事業蒸蒸日上，馬到成功。此次新春團年宴不僅聯結了友情，更展現了洪門在凝聚僑心、增進友誼等方面的活力與擔當，以及海外華人 睦鄰友好，共創未來的良好形象。