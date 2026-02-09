假身分證氾濫 費城1酒吧禁止未滿25歲進入

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
費城著名酒吧「骯髒富蘭克斯」(Dirty Franks)。(酒吧官方臉書)
費城著名酒吧「骯髒富蘭克斯」(Dirty Franks)。(酒吧官方臉書)

費城著名酒吧「骯髒富蘭克斯」(Dirty Franks)經常有未成年人以精心製作的假身份證件蒙混入店，最近更有人用發明避雷計的富蘭克林(Ben Franklin)當證件照片，讓這一家酒吧老闆忍無可忍，下令禁止未滿25歲的人進入。

這家酒吧的新規定大約兩周前生效。老闆斯威策(Jody Sweitzer)說，新的最低年齡限制只是暫時的，將持續到找出一套可真正識別假身份證的系統為止，屆時，將恢復過去屆滿21歲即可入店的規定。

這家酒吧多年來一直會在門口掃描顧客駕照和身分證，但是，斯威策表示，偽造證件日益猖狂，還有顧客吸電子菸、甚至有人自己帶酒到店裡，她擔心酒吧生意因此受影響。

這家位於費城第13街和松樹街(Pine Streets)交匯處的知名酒吧一些老顧客最近網路論壇和私下交流中反映，酒吧經常擠滿年輕人，尤其是周末，這些大學生擠走許多老顧客。

斯威策表示，疫情後，她和酒吧員工注意到，拿著帶有官方全息圖(hologram)可掃描身分證件的年輕顧客大增，經常上傳在酒吧拍攝的照片或視頻到抖音(TikTok)，使得這家酒吧在年輕人之間越來越受歡迎。

這家酒吧長久以來吸引大量研究生、創意人士以及各年齡層常客，如今情況大不同；斯威策說，人們稱這家酒吧是大學酒吧，大錯特錯。

斯威策去年底詢問哈里斯堡酒館協會(Tavern Association in Harrisburg)後得知可自行決定酒吧內部規則。

隨後，一張印有24歲富蘭克林頭像的身份證出現了， 斯威策說，這成了壓垮駱駝的最後一根稻草，並補充，她與掃描器製造商溝通過，試圖加強掃描，但尚未找到更先進的替代方案。

新的年齡限制受到酒吧常客的歡迎，他們覺得酒吧空間變大了，很高興又有地方可坐下來休息。

