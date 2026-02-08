新州聯邦參議員布克 競選連任募得3000萬

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州民主黨聯邦參議員布克(Cory Booker)。(布克官方臉書)
新澤西州民主黨聯邦參議員布克(Cory Booker)。(布克官方臉書)

新澤西州民主黨聯邦參議員布克(Cory Booker)已為其2026年連任競選籌募逾3000萬元，幾乎超過同年所有國會候選人。根據聯邦選舉委員會(FEC)資料，截至去年底，布克籌款位居兩院候選人第二，僅次於喬治亞州民主黨參議員奧索夫(Jon Ossoff)的6400萬元。

布克2020年總統初選失利後，被視為2028年潛在總統候選人。本次選舉周期結束後，他可能利用競選資金為未來總統競選鋪路。布克團隊目前有約2200萬元現金，零負債，自2021年起競選資金持續增加。

競選團隊表示，2025年共有 超過20萬人捐款，其中約80%為上限25元的小額捐款。競選經理西爾弗斯坦(Adam Silverstein)稱，布克獲得廣泛草根支持。籌款激增與布克去年在參院發表25小時創紀錄演講 有關；演講期間第二季籌得約970萬元，遠超同期其他候選人。他在演講中批評總統川普，並坦承民主黨未能阻止川普連任。

布克大部分競選資金來自新澤西州以外，2025年前三季度主要來自加州與紐約州。儘管募得大量資金，他也大手筆支出，截至目前已花掉1400萬元，其中去年4月花費120萬元購買電郵名單為最大單筆支出。

布克幾年前曾被視為民主黨新星，但2020年退出總統初選，部分原因是資金和支持不足。他2006年起任紐瓦克市長，直到2013年透過特別選舉當選為美國參議員。

布克即將展開全美巡迴宣傳，推廣預訂三月出版的新書「立場」(Stand，暫譯)；該書融合布克的個人反思以及包括華盛頓總統(George Washington)在內的多位美國領導人故事，並提供充滿希望且切實可行的前進道路。

