房產顧問王芳談寒流大雪後您的房屋體檢清單

新澤西訊
隨著新澤西上周的一場暴雪落下，厚重的積雪和隨之而來的冰凍對社區房屋提出了不小的挑戰。作為房主，雪後的及時維護不僅關乎居住舒適度，更是保護房產價值、預防昂貴維修費用的關鍵。

1. 屋頂與排水系統的“減負”

積雪融化又結冰極易形成冰壩（Ice Dams）。請務必檢查簷溝（Gutters）是否堵塞。如果發現屋簷掛滿巨大的冰柱，這通常是排水不暢的信號。建議在安全前提下使用屋頂雪耙撥除邊緣積雪，防止水氣滲入閣樓。

2. 管道防凍與外部清理

極寒天氣下，即使雪停了，管道凍裂的風險依然存在。

* 保持恒溫： 室內暖氣建議不低於 60華氏度。

* 清理暖氣口： 確保高效率暖氣爐的室外排氣管未被積雪掩埋，否則可能導致一氧化碳倒灌或設備宕機。

3. 地面安全與鹽損防護

融雪劑（Salt）雖然除冰高效，但對水泥車道和寵物腳掌有侵蝕性。雪後待地面乾燥，應及時清理殘留的鹽粒。同時，檢查地下室是否有因積雪融化滲入而產生的潮濕跡象。

最後, 在清理自家門前雪時，也請留意周邊消防栓是否被掩埋。大雪之後的細緻保養，看似瑣碎，卻是守護房屋價值和居住安全的重要一步。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。

歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

新州 房地產 微信 寵物 新澤西

警陷槍戰 亞利桑納州增援直升機墜毀2死

喬治亞州甘斯維爾台商會餐敘

