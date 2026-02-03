新州建ICE影像庫 州長鼓勵民眾多拍攝

新澤西民主黨州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)就職八天後宣布，州府將建立線上資料庫供民眾上傳拍攝到的美國移民海關執法局(ICE )執法影片；她鼓勵人們在街上看到ICE人員時拿出手機拍攝。

薛瑞爾1月28日晚間在「每日秀」(The Daily Show)節目接受採訪，呼籲新州 居民多拍攝ICE人員。曾任國會議員的薛瑞爾表示，新建立的線上網站可供民眾上傳視頻，提醒公眾注意。

自ICE人員於明尼亞波利斯槍殺三個孩子的母親古德(Renee Good)和男性護理師普雷蒂(Alex Pretti)後，旁觀者手機拍攝的視頻充分成為反擊川普政府掃蕩移民行動。

薛瑞爾的政策性聲明並未在電視節目中播出，但隨後被上傳到YouTube。

新州居民經常提報各地有ICE人員出沒和逮捕。位於華盛頓的移民政策研究所(Migration Policy Institute)估計，新州是全美第七大非法移民 聚集地，約47.6萬人。

薛瑞爾也表示，不允許ICE在新州土地上採取突襲行動。

新州已成川普政府逮捕並驅逐數百萬移民計畫的關鍵州，並被列入擴大ICE拘留中心的計畫名單。

伊莉莎白市(Elizabeth)一處設施曾是新州唯一拘留中心，而位於紐瓦克、擁有1000床位的德萊尼大廳(Delaney Hall)去年5月重新開放作為拘留之用；川普政府近期並宣布打算在麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合基地(Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst)關押1000至3000名被拘留者，橫跨伯靈頓(Burlington)和海洋郡(Ocean)。