我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

新州建ICE影像庫 州長鼓勵民眾多拍攝

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西民主黨州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)就職八天後宣布，州府將建立線上資料庫供民眾上傳拍攝到的美國移民海關執法局(ICE)執法影片；她鼓勵人們在街上看到ICE人員時拿出手機拍攝。

薛瑞爾1月28日晚間在「每日秀」(The Daily Show)節目接受採訪，呼籲新州居民多拍攝ICE人員。曾任國會議員的薛瑞爾表示，新建立的線上網站可供民眾上傳視頻，提醒公眾注意。

自ICE人員於明尼亞波利斯槍殺三個孩子的母親古德(Renee Good)和男性護理師普雷蒂(Alex Pretti)後，旁觀者手機拍攝的視頻充分成為反擊川普政府掃蕩移民行動。

薛瑞爾的政策性聲明並未在電視節目中播出，但隨後被上傳到YouTube。

新州居民經常提報各地有ICE人員出沒和逮捕。位於華盛頓的移民政策研究所(Migration Policy Institute)估計，新州是全美第七大非法移民聚集地，約47.6萬人。

薛瑞爾也表示，不允許ICE在新州土地上採取突襲行動。

新州已成川普政府逮捕並驅逐數百萬移民計畫的關鍵州，並被列入擴大ICE拘留中心的計畫名單。

伊莉莎白市(Elizabeth)一處設施曾是新州唯一拘留中心，而位於紐瓦克、擁有1000床位的德萊尼大廳(Delaney Hall)去年5月重新開放作為拘留之用；川普政府近期並宣布打算在麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合基地(Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst)關押1000至3000名被拘留者，橫跨伯靈頓(Burlington)和海洋郡(Ocean)。

ICE 新州 非法移民

上一則

川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬

下一則

無證客對新州校車扔石塊 打中8歲童頭部

延伸閱讀

新州紅衣主教譴責：ICE是無法無天的機構

新州紅衣主教譴責：ICE是無法無天的機構
ICE突襲 現身新澤西州兩城市執法

ICE突襲 現身新澤西州兩城市執法
明州5歲童返家 還有更多未成年人遭ICE拘禁

明州5歲童返家 還有更多未成年人遭ICE拘禁
社區伸援手… 明州地方團結阻ICE執法 成全美典範

社區伸援手… 明州地方團結阻ICE執法 成全美典範

熱門新聞

37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

2026-02-02 19:34
波士頓市長吳弭。(美聯社)

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

2026-02-02 10:13

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走