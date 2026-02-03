無證客對新州校車扔石塊 打中8歲童頭部

來自墨西哥的無證移民男子加西亞-莫拉萊斯(Hernando Garcia-Morales)，1月初在新州向校車投擲石塊，導致車內女童受傷。(國土安全部)

來自墨西哥 的無證移民男子加西亞-莫拉萊斯(Hernando Garcia-Morales)，1月初在新澤西州向一輛校車投擲棒球般大小的石塊，導致一名8歲女童受傷而被控，目前已被美國移民暨海關執法局(ICE)拘留。

加西亞-莫拉萊斯住在新州 蒂內克(Teaneck)，1月初在伯根郡(Bergen County)的新州收費公路(New Jersey Turnpike)上向一輛校車投擲石塊，砸碎車窗，導致學童受傷。

根據國土安全部Department of Homeland Security)描述，加西亞-莫拉萊斯是來自墨西哥的非法移民 ，在新州居住期間有大量犯罪紀錄，2023年因入室盜竊被捕、2006年因持有武器和盜竊被捕。

官員稱，最近這起事件發生在1月7日下午2時左右，當時被砸的校車正沿著新州收費公路前往當地的猶太日制學校Yeshivat Noam，車上學生才剛剛結束自由科學中心(Liberty Science Center)校外教學。

據警方稱，加西亞-莫拉萊斯涉嫌在新州收費公路蒂內克70A-B出口附近向一輛汽車投擲一塊棒球大的石頭，砸碎車窗，導致一名三年級小學生顱骨骨折；小女孩隨後接受手術。

警方稱，加西亞-莫拉萊斯於事發兩天後遭新州警方逮捕，被控犯有嚴重攻擊罪、非法持有武器罪、危害兒童福利罪、刑事毀壞罪、拒捕罪和妨礙公務罪。

在州警主導的調查下，調查人員在伯根郡老克羅克郡立公園(Old Croaker County Park)內的一個自建營地中發現加西亞-莫拉萊斯。

州警並表示，調查發現，加西亞-莫拉萊斯另與伯根郡博戈塔區(Bogota Borough)多起投擲石塊事件有關。

國土安全部表示，加西亞-莫拉萊斯入境美國的具體日期和時間不詳。

國安部助理部長麥克勞林(Tricia McLaughlin)透過聲明表示，以暴力襲擊載滿兒童的校車是極邪惡而令人髮指的罪行，還說，加西亞-莫拉萊斯根本就不該出現在這個國家，更不該在多次被捕後被釋放到新州各個社區。