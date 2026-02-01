我的頻道

新州27鎮挑戰平價屋法令 聯邦法官駁回訴訟

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州27城鎮共組「地方領導人負責任規劃聯盟」(The Local Leaders for Responsible Planning)，針對州府2024年經濟適用房法案提起聯邦訴訟，日前遭聯邦法院法官駁回。

駁回訴訟的是美國地區法官(United States District Judge)庫雷希(Zahid Quraishi)，理由是這些城鎮無權向聯邦法院提起這樣的憲法挑戰。

庫雷希裁決稱，根據長期以來的慣例，市政當局不能控訴制定住房法案的州政府，也因此沒有提起這項訴訟的法律權利。

庫雷希並且補充，即使可以提起訴訟，推翻2024年經濟適用房法案也不會改變這些城鎮的義務，因為該法案的要求、以及這些城鎮所反對的「城市援助」(urban aid)豁免，早已同樣在新州最高法院數十年來對芒特勞雷爾鎮(Mount Laurel)一案裁決中存在。

這27個城鎮辯稱，州府計算住房需求的公式違憲，希望暫停高密度開發區劃分的最後期限。

蒙特維爾(Montvale)、希爾斯代爾(Hillsdale)、米爾本(Millburn)、阿倫代爾(Allendale)以及小瀑布(Little Falls)、沃爾鎮(Wall)和沃倫鎮(Warren)都是這次對州府提起訴訟的原告地區。

原告城鎮主張，經濟適用房法案透過免受某些經濟適用房義務的約束而對稱為「合格城市援助市政當局」(qualified urban aid municipalities, QUAMs)的城鎮不公平。

庫雷希法官裁決，27個原告城鎮必須於2026年3月15日下一個截止日期前提交修訂後的住房計畫。

非營利倡導組織「公平住房中心」(The Fair Share Housing Center)贊同聯邦法院裁決，執行董事執行董事高登(Adam Gordon)說，法院裁決非常明確，新州經濟適用房法案將繼續有效；既然訴訟被駁回，這些城鎮就該像多數市政當局一樣興建新州迫切需要的經濟適用房。

新州 新澤西州

僅次於加州、華府 新州失業率疫情後最高

低成本夢想屋 伊州小鎮平均房價9萬入手

