紀念馬丁•路德•金博士誕辰97週年 守護並延續金博士的偉大夢想

參加紀念活動的華人社區成員及舞蹈隊姐妹們在現場合影

1月19日，費城 馬丁•路德•金紀念公園迎來一場溫暖而莊重的紀念活動，來自華人 社區的多個僑團與當地居民齊聚一堂，共同慶祝美國民權運動領袖馬丁•路德•金博士誕辰97週年。這不僅是緬懷歷史的一次集會，更是傳承平等與正義理念的生動實踐，體現了多元社區在追求和諧社會中的團結力量。

活動由賓州 華人僑團聯盟、大費城福建同鄉會、大費城連江同鄉會、美國華人華僑工商總會、五一舞蹈隊、富貴軍樂舞蹈團以及美國媽祖文化協會聯合主辦。參與者們踏著公園內融化的冰雪，匯聚於金博士紀念碑前，象徵著跨越寒冬、延續夢想的堅定步伐。費城市議員Jamie Gauthier、費城市警察局第16分局局長Amina Brown以及警官Carra等當地官員親臨現場，併發表講話。他們強調了金博士非暴力抗爭精神在當代社會中的重要性，呼籲社區加強合作，共同應對種族不平等和社會挑戰。

華人社區領袖們也相繼致辭，表達了對金博士遺產的敬仰與承諾。賓州華人僑團聯盟榮譽秘書長王玉明在發言中指出，這是費城華人社區連續第三年參與這一全國性節日，大家作為民權運動的受益者，應「銘記歷史，以史為鑒」，團結起來，共同建設「安全、和平、和諧的社會」。林應章博士等也出席了活動，凸顯了華人社區的積極參與。

美國華人華僑工商總會會長張西川以「傳承歷史、延續使命」為主題，回顧了金博士的著名夢想——「人們應當以品格而非膚色來評價彼此」。他表示，作為華裔 美國人，大家不僅在紀念金博士，更在表達對社區團結、文化多元和社會和諧的擔當。他感謝了楊道鋒、倪忠、楊行武在內的多位華裔代表，呼籲「搭建橋梁，而不是製造隔閡；用愛引領，而不是被恐懼左右」。今天的集會不僅是國家假日，更是一聲行動的召喚，願上帝保佑金博士的夢想與偉大的美國。

大費城福建同鄉會會長楊道鋒分享了個人感悟，他觀察到，來自不同背景的朋友們雖各異，卻共用和平、團結與友愛的追求。他呼籲通過彼此尊重與友好相處，一起建設更加和諧的社區，共同創造一個更美好的社會。議長倪忠及夫人馮月雲、秘書長郭惠明、常務副會長王金登，以及大費城連江同鄉會會長劉用武、秘書長楊行武等也出席了活動，為華人社區的代表性注入了活力。

集會結束後，參與者們移步附近教會，觀看金博士當年著名演講的錄像，重溫那段激勵人心的歷史時刻。隨後，五一舞蹈隊和富貴軍樂舞蹈團登臺獻藝，用優美的舞姿詮釋了對金博士的崇敬之情。舞蹈融合了傳統與現代元素，以優雅的動作傳遞出對平等夢想的嚮往，展現出文化多元的魅力。表演不僅增添了活動的藝術氛圍，也象徵著華人社區通過文化表達對民權事業的支持。

此次紀念活動正值美國社會繼續面對種族正義挑戰之際，華人僑團的參與凸顯了移民 社區在推動社會進步中的作用。正如金博士所言，非暴力的變革源於希望與勇氣。參與者們表示，將繼續守護並延續這一偉大夢想，為構建一個更包容、更和諧的美國貢獻力量。活動在掌聲與祝福中圓滿落幕，留下了溫暖的回響。