費城控告藥廠與PBM合謀 哄抬胰島素價格

編譯周芳苑／綜合報導
費城指控包括禮來等藥廠與PBM串通哄抬糖尿病藥物價格。(美聯社)

費城市府日前向聯邦法院提起訴訟，指控多家藥廠及藥品福利管理公司(PBM)合謀哄抬胰島素價格，讓糖尿病患者難以負擔，並從中牟取暴利。訴訟點名近20家知名公司，包括禮來(Eli Lilly)、賽諾菲(Sanofi)、諾和諾德(Novo Nordisk)、CVS Caremark及PBM業者Optum RX等。

費城約14%成人罹患糖尿病，其中黑人和棕色人種比例最高。市府官員表示，糖尿病藥物價格上漲已使市府為市政員工及家屬支付的醫藥費用嚴重超支；胰島素價格自1990年代每瓶約20元，上漲至現今的300至700元。費城衛生局長拉瓦爾-尼爾森(Palak Raval-Nelson)指出，若患者無法負擔胰島素，可能自行減量或停止用藥，將對個人及社會造成災難性後果。

訴訟稱，PBM與製藥商、保險公司及藥房合作，操控藥品目錄排名，並協商價格返利。藥商為確保藥物列入目錄，提升糖尿病藥物價格後，將部分未公開利潤返還PBM，導致價格較低或通用藥物排名靠後，更多成本轉嫁給消費者。

費城市府於2025年12月30日提告，而早在2024年，地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)已提出類似訴訟；巴克斯郡等其他地方政府及數百家企業、工會也加入訴訟，向新澤西州聯邦法院提起大規模訴訟。

禮來發言人反駁訴訟，稱公司多年致力降低糖尿病患者用藥成本，並設每月價格上限35元，2024年患者自付平均僅14.86元，指控毫無根據。賽諾菲則表示雖致力降低醫療成本，但保險公司及PBM節省費用通常不反映在患者自付上。CVS與諾和諾德亦稱指控不實，CVS強調胰島素價格由製藥公司決定。

費城此次訴訟聚焦藥廠與PBM間的價格操作模式，反映糖尿病患者長期面臨藥價高漲的困境，也可能成為美國控告藥價合謀的新案例。

糖尿病 費城 保險

