我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

波士頓老字號中餐館 經營53年後熄燈

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波士頓近郊華虹餐館經營50多年後熄燈。(google map)
波士頓近郊華虹餐館經營50多年後熄燈。(google map)

波士頓近郊華特鎮(Watertown)一家經營逾半世紀的老字號中餐館「華虹」(China Rainbow)在聖誕節前畫下句點。店主楊譚美(Tammy Young)選擇退休，結束長年經營。

這家在地知名的餐廳「華虹」已於上聖誕節前幾天歇業，結束超過50年的營業歷史。房地產經紀人蘇西(Anthony Susi)說，是因為店東退休而決定熄燈。蘇西在臉書貼文中附上一張餐廳門口張貼的告示照片，並發文寫道：「所有喜愛中國彩虹的朋友，趁楊譚美在12月20日退休關門前，趕快來吃最後一次吧。」

店家貼出的告示則寫著：「感謝多年來的支持與照顧。我由衷感激這些回憶、笑聲與忠實的支持，並將珍惜我們共度的時光。我愛你們。譚美。」

多則Google評論也證實餐廳已於12月20日停業，部分顧客則表示實際關門日期為12月21日。一名顧客留言表示：「真的太好吃了！充滿童年回憶的經典中式料理，聽說20日就要關門了，一定要趕快去吃。」另有評論寫道：「食物非常棒，但他們12月21日關閉，祝福一切順利。」

中國彩虹餐廳成立於1972年，根據Yelp資料，曾被譽為「華特鎮第一、也是最好的中餐館」。這家家族經營的餐廳主打正宗粵菜與玻里尼西亞風味料理，招牌菜包括左宗棠雞、玻里尼西亞雞與「夏威夷婚禮雞」等。

已歇業的中國彩虹餐廳地址位於麻州華特鎮北比肯街36號(36 N. Beacon St.)。

譚美 退休 聖誕節

上一則

味全、世報 「包裝新樣貌」繪畫賽徵件啟動

下一則

華府餐飲業受重擊 2025年歇業數創新高

延伸閱讀

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消
聖誕節搶劫10歲童玩具鈔 南布碌崙男子被通緝

聖誕節搶劫10歲童玩具鈔 南布碌崙男子被通緝
波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

熱門新聞

距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42
剛過了一個高溫超過華氏50度的溫暖聖誕節，芝加哥28日氣溫驟降且飄雪。(特派員黃惠玲／攝影)

龍捲風28日襲伊州後寒流報到 芝跨年夜恐風雪交加

2025-12-29 09:54
男子因罕病擁有「最小陰莖」，甚至還被女伴嘲笑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Omar Eltahan）

北卡男罹罕病擁「最小陰莖」 淚訴遭女伴嘲笑成日常

2025-12-25 20:16

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對