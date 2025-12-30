波士頓老字號中餐館 經營53年後熄燈

波士頓近郊華虹餐館經營50多年後熄燈。(google map)

波士頓近郊華特鎮(Watertown)一家經營逾半世紀的老字號中餐館「華虹」(China Rainbow)在聖誕節 前畫下句點。店主楊譚美 (Tammy Young)選擇退休 ，結束長年經營。

這家在地知名的餐廳「華虹」已於上聖誕節前幾天歇業，結束超過50年的營業歷史。房地產經紀人蘇西(Anthony Susi)說，是因為店東退休而決定熄燈。蘇西在臉書貼文中附上一張餐廳門口張貼的告示照片，並發文寫道：「所有喜愛中國彩虹的朋友，趁楊譚美在12月20日退休關門前，趕快來吃最後一次吧。」

店家貼出的告示則寫著：「感謝多年來的支持與照顧。我由衷感激這些回憶、笑聲與忠實的支持，並將珍惜我們共度的時光。我愛你們。譚美。」

多則Google評論也證實餐廳已於12月20日停業，部分顧客則表示實際關門日期為12月21日。一名顧客留言表示：「真的太好吃了！充滿童年回憶的經典中式料理，聽說20日就要關門了，一定要趕快去吃。」另有評論寫道：「食物非常棒，但他們12月21日關閉，祝福一切順利。」

中國彩虹餐廳成立於1972年，根據Yelp資料，曾被譽為「華特鎮第一、也是最好的中餐館」。這家家族經營的餐廳主打正宗粵菜與玻里尼西亞風味料理，招牌菜包括左宗棠雞、玻里尼西亞雞與「夏威夷婚禮雞」等。

已歇業的中國彩虹餐廳地址位於麻州華特鎮北比肯街36號(36 N. Beacon St.)。