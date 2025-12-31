我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

Happy New Year 2026 金色年華老人中心 恭祝大家新年快樂

新澤西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

金色年華老人中心祝福朋友們聖誕新年快樂！願所有的耆老在新年裡健康幸福！快樂長壽！

位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，一直得到大家廣泛的認可和好評，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。

中心不斷改善基礎設施，更新設備，力求把最好的設施和服務呈現給大家。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還特設橋牌、麻將、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。中心還有多名會中文的工作人員包括醫護人員竭誠為華人朋友們服務。

經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築和最新的設施為大家服務。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

金色年華為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴，超市購物等豐富老人們的生活。中心還特別聘請大學英語系教師每週一次為大家教授英文課，提高大家的英語水平。另外中心除了會說中文的醫護工作人員之外，還有會說中文的醫師定期前來中心為大家看病服務。

來吧！快來加入金色年華溫暖的大家庭，中心全體工作人員真摯地歡迎您，讓生活的每一天都更精彩！

老人中心 華人 新州 華為

上一則

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

下一則

醫療保險「拒付」別慌 及時申訴有望翻轉

熱門新聞

距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世