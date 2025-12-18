好消息…新澤西州1/4學生 科學分數超越疫情前

新澤西州 教育委員會(Board of Education)公布最新數據，新州 學生科學科目的成績已恢復到疫情 前程度，但其他科目仍面臨挑戰。

委員會公布2024-2025學年新州學生學習評估，超過26%的學生科學科目成績達到或者超過預期，創下新州三年級至高中學生年度州考單一科目成績超過疫情前水準的首例。

新冠疫情期間，全美各地學生在家遠距學習，導致學習進度落後，考試成績普遍下降。教育官員表示，教學模式轉變可能是新州學生成績進步的關鍵，最大不同是減少死記硬背。新州的科學考試只在學生五年級、八年級和11年級進行。

新州教育委員會負責教學和學習服務的助理委員希夫(Jorden Schiff)在州教育委員會會議上表示，科學仍是重點科目，科學學科的評估成績提高確實是一項成就。

然而，最新測驗成績顯示，新州學生英語、數學這兩科的成績仍比疫情前差。

53.1%學生英語成績達到或超過預期，該比率較疫情後第一年略微提高4%，但成績仍比2019年低4%以上。針對數學，41.7% 的學測成績達到或超過預期，較2022年提高6個百分點，但仍低於2019年的44%。

2024-2025學年是新州學生評估考試 (NJSLA) 以傳統形式進行的最後一年。從明年春季起，學生將參加「自適應」(adaptive，或譯電腦化適應)考試，電腦將根據每位學生前幾題的得分情況選擇後續題目，不再跟以前一樣為同年級所有考生提供一模一樣的題目。

新州學生今秋已開始試行新考試模式。新版2025-26學年考試「 NJSLA-Adaptive」預計明年4 、 5月進行。