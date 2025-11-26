我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

川普威脅賓州：不撤銷移民商業駕照 就扣留7500萬撥款

編譯周芳苑／綜合報導
賓州商業駕照。(賓州府官網)
川普政府威脅賓州政府，如果不立即撤銷非法發給移民的商業駕照，將扣留近7500萬元聯邦撥款。

運輸部長達菲(Sean Duffy)先前也對加州採取類似行動；加州、賓州州長都是民主黨也都批評過川普政府，這兩位州長被視為2028年民主黨總統最有可能候選人。

今年8月，一名未獲准在美駕駛的半拖車司機在佛羅里達州非法掉頭，釀成三死車禍，引起廣泛關注；在那之後，達菲便一直將審視駕照發放流程視為首要任務。

運輸部發言人阿爾梅達(Danna Almeida)聲明稱，所有州都接受審查。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)團隊表示，聯邦並未發現賓州向不符資格的人發放商業駕照。然而，共和黨團隊日前發給夏皮羅的一封信卻援引一項審計報告，聲稱150人中有兩人駕照持有時間，超過在美國的合法停留時間。

聯邦審查的四起案例顯示，賓州未能證明曾要求非公民獲得駕照時提供合法居留證明。

川普政府要求賓州停止發放全新、續期、轉讓的商業駕照和駕駛許可證，並針對有效期超過駕駛員在美合法停留期限的駕照進行審查；聯邦並要求賓州將不合規駕照作廢、並針對這些駕駛人吊銷駕照。

聯邦稱，約有1萬2400名非公民駕駛人員，持有賓州的未過期商業駕駛學習許可證或商業駕照。

夏皮羅團隊稱，在聯邦汽車運輸安全管理局(Federal Motor Carrier Safety Administration )9月下旬發布規定後，賓州交通廰已經停止對非公民發放商業駕照。

賓州交通廰稱，該部門依聯邦規定，查詢美國國土安全部資料庫而核實移民申請人的合法居留身份；夏皮羅說，國土安全部未妥善維護該資料庫。

國土安全部此前宣布逮捕一持有賓州商業駕照的烏茲別克公民，賓州交通廰說，該男子持有2024年核准的工作許可，因涉嫌參與恐怖組織而被祖國通緝。

夏皮羅稱，州交通廰夏季核發商業駕照給該男子前查詢聯邦資料庫，確認符合領取資格，州府日前再度核查資料庫，仍顯示該男子有資格獲商業駕照。他因此建議，聯邦資料庫管理須改進。

