新州萊德大學財困 減薪14％裁員40人

位於新澤西州 默瑟郡(Mercer County)的私立萊德大學(Rider University)財務問題日益嚴重，因而宣布將裁減多達40名全職教職員、減薪14%、並進行其他措施以削減成本；校方表示，該校被迫做出緊急而艱難的抉擇。

萊德大學校長洛亞克(John R. Loyack)表示，該校被認證機構「中部州高等教育委員會」(Middle States Commission on Higher Education)置於「考察」狀態(probation)，之後便做出裁員 減薪決定。

洛亞克表示，萊德大學擁有4000名學生，被考察期間繼續開設課程，將努力把裁員對學生的影響降到最低。

洛亞克發給全校師生一封信，他在信中說，校方將繼續盡一切可能、最大限度減少潛在重組對學生的影響；將致力確保每位學生修讀完成專業所需課程，並按計畫獲得學位。

洛亞克表示，12月31日起，該校將裁汰35至40名全職教職員以及幾位高階主管。

據學生報紙「萊德新聞」(Rider News)報導，這一次裁員將使該校全職教職員總數減少25%；未被裁員的教職員將被安排額外工作。

除了裁員，洛亞克表示，留下來的所有員工薪資將減少14%，且12月1日起暫停配發退休金 。

代表教職員的美國大學教授協會(American Association of University Professors)萊德分會未回應置評。萊德大學官網稱，該校師生比為13:1。

洛亞克又說，萊德大學自2026-2027學年起將取消高等學府常見福利「教職員學費減免」，該福利可免除或降低教職員及其配偶或子女的學費。

洛亞克說，此刻充滿痛苦、沮喪、恐懼和不確定性，該是時候要做出艱難抉擇，以保障大學和學生的未來。

萊德大學2025-2026學年一年學雜費為4萬3515元，不含住宿和伙食費。該大學1865年成立，原名為特倫頓商學院(Trenton Business College)。