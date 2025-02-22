川普終止紐約堵車費 新州工商界樂見 MTA：聯邦法官裁決前不停止

運輸部長達菲(Sean Duffy)實現川普(Donal Trump)承諾，撤銷1月 5日開徵紐約市堵車費 的計畫，新澤西州各界人士樂見這樣的大轉折；但由於紐約大都會運輸署(MTA )對此提起訴訟，因此在聯邦法官作出裁決前，收費攝影機繼續運作，新州 駕駛沒辦法立即停止付費。

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前與MTA執行長利博(Janno Lieber)共同舉行的記者會上堅稱「攝影機將繼續開著」；利博說，已透過訴訟尋求宣告性判決，認定(達菲)這種做法不恰當，法官裁決前不會停止收費。

堵車費計畫在新州法庭受到質疑，新州律師辯稱，聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)未經適當評估就批准霍楚去年11月提出的新收費費率。達菲則聲稱，除了國會允許的有限例外情況，使用聯邦援助公路資金修建的高速公路不能收費。

墨菲透過聲明說，他願意接受有效保護環境、不會對新澤西辛勤工作通勤者帶來不公平負擔的堵車費制度，但目前計畫以犧牲新州人民的利益為代價，中飽私囊；新州與紐約在堵車費問題意見分歧，但彼此一直保持溝通關係。雙方期待繼續這種合作精神，造福三州地區。

新州工商協會(New Jersey Business and Industry Association)執行長西克卡 (Michele Siekerka)說，這項徵收堵車費的錯誤決策，一開始便帶有對新州通勤者和紐約遊客不利的意味，而且是紐約市斂財的手段，不公平政策只會損害新州駕駛利益，沒有任何積極好處，運輸部的作為令人滿意。

美國第五區民主黨眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)稱，堵車費只是紐約和MTA的巨額斂財手段，他們從不關心收費會如何傷害新州家庭，只想要現金為MTA 的管理不善付費。

共和黨議員也對撤銷堵車費的決定表示歡迎，州參議會少數黨領袖布科 (Tony Bucco) 說是「新州通勤者的勝利」。

紐約通勤倡議團體則加以譴責，稱堵車費實施六周以來，毫無疑問發揮了作用。