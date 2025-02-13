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新州民主黨 籲限制地方與ICE合作列州法

編譯周芳苑／綜合報導
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新州一家海鮮批發公司不久前遭ICE突襲。 (海洋海鮮批發臉書截圖)
新州一家海鮮批發公司不久前遭ICE突襲。 (海洋海鮮批發臉書截圖)

海關暨移民執法局(ICE)上個月在紐瓦克突襲一家海鮮批發公司後引發眾怒，新澤西州檢察長下令對地方當局與移民執法部門的合作設限，民主黨人士呼籲將該保護措施列入州法。

該措施包括限制民事移民執法方面的合作、移民身分資料共享和收集。民主黨人士稱，這些應立為州法，否則未來類似保護措施可能被取消。

「移民信任法案」(Immigrant Trust Act)提案人州參議員約翰遜(Gordon Johnson)說，現在是新州採取行動的時候了。

新州非法移民人數居全美第五高，兩黨議員致力解決棘手的公眾情緒問題。

地方和全國民調顯示，大規模驅逐無證移民的想法獲支持，但對於執行方式如家庭分離、在城市部署軍隊以及鎖定無證兒童採特定政策等，支持率直線下降。針對讓全美既有約1000萬至1100萬人有管道成為合法公民的作法，支持率很高。

民主黨州長墨菲(Phil Murphy)讚賞「移民信任法案」，但未透露是否會簽署。

聯邦政府同時進行民事和刑事移民執法，但新州大大限制地方執法在民事方面的合作，確實對暴力犯罪逮捕行動有所保留。該項限制指令和擬議的立法，依據「憲法第十修正案」(10th Amendment)和州權，直接下令對各州執行聯邦法律加以設限。

新州公民自由聯盟(ACLU, NJ)也支持立法。該組織競選策略師卡查利亞(Ami Kachalia)說，該法案旨在確保所有新澤西人可向當地機構尋求保護或支持，不必擔心被拘留或驅逐出境。

紐瓦克倡議者批評其他新州民主黨人，在ICE紐瓦克突襲事件發生之初保持沉默，並將矛頭指向主張新州為庇護州的墨菲，而在那之後墨菲加大談論移民問題的力度。

約翰遜表示，將保護措施納入州法是正確之道，但是今年州議會將舉行選舉，民主黨人面臨挑戰。共和黨候選人則暗示將廢除墨菲政府的指令。

非法移民 新州 民主黨

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