第四屆大費城華人元宵春晚 展現中華文化獨特魅力

第四屆費城華人春晚部分表演人員合影。

2月7日，由費城 自媒體領軍人物鄧軍策劃的第四屆大費城華人 元宵春晚，在東北區金鼎酒樓隆重舉行。中國駐紐約總領事館向裕韜領事、高曦領事，賓州 州長亞太裔事務委員會主任Razin Karu ，400多費城各界文藝愛好者，社區精英人士歡聚一堂，體年俗、品年食，共辭舊歲、同願新年，共同演繹了一場豐富多彩的中華文化表演。

春晚總策劃兼導演鄧軍表示，春節 是中華民族最重要的傳統節日之，2024年12月4日，中國春節正式列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。每當辭舊迎新，中華民族千年傳承的豐富多樣的年俗文化，寄託著人們對風調雨順、闔家團圓美好生活的嚮往。組織費城元宵春晚，就是讓中華優秀傳統文化以各種形式在海外綻放，同時也讓海外僑胞一解鄉愁，讓春晚成為一個文化交流平台，向世界展現中華文化的獨特魅力與深厚底蘊。他感謝參加春晚的各行各業的表演人員，感謝慷慨解囊的贊助商及義工們，使得晚會能順利成功舉辦。

向裕韜致辭讚揚費城華人生活多姿多彩，隨著中國影響力的逐漸增強，春節己經不再是當地華僑華人自娛自樂的節日，而是慢慢被當地民眾接受。从古老的东方到遥远的西方，中国春节的足迹跨越山海，連接起不同膚色，不同文化的人們，春晚詮釋著「中國年，世界年」的深刻內涵。祝福嘉賓們蛇年喜臨門，幸福安康，生活美滿，日子越過越紅火。

賓州州長亞太裔事務委員會主任Razin Karu向鄧軍頒發了賓州州長賀函。 晚會由鄧軍、孟紅、王蘇擔任主持人。五一舞蹈隊的喜喜的舞蹈《開門紅》，拉開了元宵晚會的序幕。新疆 舞、民族服飾展示、獨唱、合唱、京劇表演、嗩吶表演、服裝秀、武術、詩朗誦、變臉表演，精彩的節目一個接一個，輪番上演。真是人間處處藏龍臥虎，不是專業勝是專業，眾人感受著中國春節的喜慶與溫暖。音樂藝術無國界，表演人員將中華文化以獨特的魅力，在異國他鄉演绎出別樣的風采。

特邀嘉賓中國第一嗩呐大師郭雅志及東岸譚詠麟（Andy Chen）的模仿秀（Andy Chen）的模仿秀，掀起了晚會的高潮。當晚贊助商之一、遠東律師集團總裁林建和表示，春節的影響力跨越了國界，中國春節的足跡跨越山海，用一場場豐富多彩的活動，讓更多的美國民眾瞭解並喜愛中國文化。春節正以它獨有的方式，為不同國家人民之間的友誼和文化交流提供了良好平台，溫暖著世界每一個角落，這就是春節。

難忘今宵，眾人紛紛相約：明年再續。