爬上路燈慶球隊獲勝 天普大學生跌落不治

泰勒．沙巴帕西(Tyler Sabapathy)為一名體操運動員。(youtube截圖)

一名18歲天普 大學(Temple University)學生，日前(1月26日)在市政府附近慶祝國聯(NFC)冠軍時，不幸從路燈上摔下，重傷不治死亡。

天普大學於上月28日晚間發表聲明，哀悼這位來自多倫多(Toronto)學生不幸喪命，但並未將該事故列為泰勒．沙巴帕西(Tyler Sabapathy)的死亡原因。

由該校校長弗萊(John Fry)及學生事務副校長貝利(Jodi Bailey)共同簽署的聲明寫到：「我們懷著沉痛心情寫下這聲明，告知一年級學生泰勒．沙巴帕西去世的消息。泰勒在周末身受重傷，不幸去世。」

根據一位未授權公開發言的知情人士透露，沙巴帕西是在球迷慶祝費城 老鷹隊(Eagles)擊敗華盛頓指揮官(Washington Commanders)取得冠軍的活動上，從位在15街和Market街的路燈上摔了下來。

「失去像泰勒這樣一位有前途的18歲年輕人，很悲傷也很痛苦。沒有言語可以解釋這種悲傷，天普大學全體都為他的逝世表示哀悼。我們向泰勒的家人、朋友、同學以及所有認識和愛他的人表示慰問，」聲明中寫道。

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)也向沙巴帕西的家人和天普大學社區表示慰問，並懇求費城人更加小心；「我的心與經歷了這場悲劇的人同在，」她在1月29日記者會上表示，「我們想要慶祝這一刻，我們想用一切可以想像的方式，盡情歡慶老鷹隊；但我們必須用不會造成這種悲劇發生的方式來慶祝。」

根據聲明，沙巴帕西是一名出色的體操運動員，曾在地區和國際比賽中獲得120多枚獎牌，原本在天普大學公共衛生學院就讀，主修運動和體育科學：沙巴帕西是天普大學男子體操隊的一員，且「深受費城的隊友、朋友和教練們的喜愛」。

根據YouTube 影片，沙巴帕西從兩歲就開始練習體操，六歲起就開始參賽。