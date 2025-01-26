威脅殺害校長 45歲新州老師遭強制精神治療

新澤西州 警方稱，蒙特克萊爾(Montclair)45歲老師多克特里 (Amir Doctry)，因涉嫌透過簡訊和社群媒體發布一連串貼文，威脅要槍殺東北小學(Northeast Elementary School)校長普特里諾 (Joseph Putrino)，16日遭拘留並強制送往精神病院治療。

多克特里被控兩項三級恐怖威脅罪。多克特里發布的YouTube 影片寫著：「蒙特克萊爾校園槍擊 案導致約瑟夫博士死亡，約瑟夫死了，他今晚就會死。」該影片已被刪除。

警方稱，埃塞克斯郡檢察官辦公室(Essex County Prosecutor's Office)可能對多克特里提出更多指控。

受到威脅後，蒙特克萊爾所有公立學校基於安全考量全部關閉，16日恢復上課。

法庭文件顯示，校長普特里諾舉報多克特里的行為後，蒙特克萊爾警局的警員上周到校加強警戒。多克特里已被剝奪進入學校和資料庫的權限，但他仍違反規定進入教室。

多克特里遭拒入學校後，他轉向普特里諾發送騷擾簡訊，還聲稱將成為普特里諾的老闆並且解雇他。

普特里諾報案稱，他收到大量附上隨機表情符號的簡訊。他12日向警方通報更多令人震驚的行為，他發現多克特里有一個YouTube頻道，發布一張演員丹佐.華盛頓(Denzel Washington)手持槍枝的圖片，還附上文字「蒙特克萊爾的所有父母」；該頻道一條評論裡有威脅生命內容，提到校園槍擊案和「約瑟夫必須死」。

該影片因違反 YouTube 社群準則遭刪除。

到了13日早上，普特里諾又收到多克特里更多毫無意義卻帶威脅的簡訊，包括「去死吧婊子」、「將會有一場戰爭」等，還附帶爆炸表情符號。

費城警方後來找到多克特里，將他送往危機中心進行精神病治療，他將在那裡接受評估。

當局要求任何掌握更多訊息的人致電蒙特克萊爾警察局，電話973-744-1234，也可致電埃塞克斯郡檢察官辦公室，電話1-877-847-7432。