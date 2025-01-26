我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

威脅殺害校長 45歲新州老師遭強制精神治療

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州警方稱，蒙特克萊爾(Montclair)45歲老師多克特里 (Amir Doctry)，因涉嫌透過簡訊和社群媒體發布一連串貼文，威脅要槍殺東北小學(Northeast Elementary School)校長普特里諾 (Joseph Putrino)，16日遭拘留並強制送往精神病院治療。

多克特里被控兩項三級恐怖威脅罪。多克特里發布的YouTube影片寫著：「蒙特克萊爾校園槍擊案導致約瑟夫博士死亡，約瑟夫死了，他今晚就會死。」該影片已被刪除。

警方稱，埃塞克斯郡檢察官辦公室(Essex County Prosecutor's Office)可能對多克特里提出更多指控。

受到威脅後，蒙特克萊爾所有公立學校基於安全考量全部關閉，16日恢復上課。

法庭文件顯示，校長普特里諾舉報多克特里的行為後，蒙特克萊爾警局的警員上周到校加強警戒。多克特里已被剝奪進入學校和資料庫的權限，但他仍違反規定進入教室。

多克特里遭拒入學校後，他轉向普特里諾發送騷擾簡訊，還聲稱將成為普特里諾的老闆並且解雇他。

普特里諾報案稱，他收到大量附上隨機表情符號的簡訊。他12日向警方通報更多令人震驚的行為，他發現多克特里有一個YouTube頻道，發布一張演員丹佐.華盛頓(Denzel Washington)手持槍枝的圖片，還附上文字「蒙特克萊爾的所有父母」；該頻道一條評論裡有威脅生命內容，提到校園槍擊案和「約瑟夫必須死」。

該影片因違反 YouTube 社群準則遭刪除。

到了13日早上，普特里諾又收到多克特里更多毫無意義卻帶威脅的簡訊，包括「去死吧婊子」、「將會有一場戰爭」等，還附帶爆炸表情符號。

費城警方後來找到多克特里，將他送往危機中心進行精神病治療，他將在那裡接受評估。

當局要求任何掌握更多訊息的人致電蒙特克萊爾警察局，電話973-744-1234，也可致電埃塞克斯郡檢察官辦公室，電話1-877-847-7432。

YouTube 槍擊 新澤西州

上一則

今秋起 伊州本州生可保證轉學入伊大就讀

下一則

賓州卓克索大學 發明「自熱混凝土」融雪

延伸閱讀

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他
長島蘇福克郡警突擊檢查2按摩店 4華女涉賣淫被捕

長島蘇福克郡警突擊檢查2按摩店 4華女涉賣淫被捕
欠稅588元失房產 內州男官司纏鬥6年爭回 但妻子去世、自己也中風

欠稅588元失房產 內州男官司纏鬥6年爭回 但妻子去世、自己也中風
自住屋欠稅588元遭地方政府拍賣 內州男纏鬥6年爭回

自住屋欠稅588元遭地方政府拍賣 內州男纏鬥6年爭回

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

2025-01-21 11:05
聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害邊境巡警梅蘭德的21歲華盛頓州女子楊卜拉特已被逮捕。(取自聯邦調查局官網)

美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

2025-01-24 20:58
華埠地區時常有尋找臨時工機會的移民聚集，在川普政府揚言展開ICE突襲後，人數明顯少了許多。(特派員黃惠玲／攝影)

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

2025-01-20 09:33
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

2025-01-23 12:41
納許維爾市安提阿高中校園槍擊案槍手韓德森，警方調查後發現他滿腦子種族主義與極端主義思想，充滿新納粹及白人至上意識形態、並以身為非裔為恥、 支持希特勒。(納許維爾市警局)

田州高中槍案兇手滿腦極端主義 以身為非裔為恥、支持希特勒

2025-01-23 19:14

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模