賓州藝術家獄中肥皂肖像創作 獲大都會博物館收藏

賓州藝術家克里姆斯 (Jesse Krimes)坐牢期間，利用將名人大頭照轉製到小肥皂完成「煉獄」，並將作品藏在撲克牌內偷運出獄。(克里姆斯官網)

賓州藝術家克里姆斯 (Jesse Krimes)因持有毒品入獄，坐牢期間完成「煉獄」(Purgatory, 2009)作品並偷運出獄。時過16年，該創作被紐約大都會博物館 (Metropolitan Museum of Art)永久收藏，成為這座舉世聞名藝術殿堂收藏的第一個獄中作品。

克里姆斯2009至2010年被控持有毒品，受審前在南澤西州費爾頓聯邦懲教所單獨監禁一年，期間完成了「煉獄」；那時候他在「紐約時報」(New York Times)版面上，看到好幾百張嫌犯大頭照(mug shot)般的照片，聯想到自己每次被迫站著拍攝大頭照的絕望感受，帶著厭惡、反抗和沮喪的眼神盯著鏡頭，像披上盔甲般自我保護。

克里姆斯開始收集政客和名人的大頭照達300張，他一個個轉製到監獄 發放的小塊肥皂上重塑照片。

這套名為「煉獄」的系列小肥皂創作，後從監獄逐一偷運出去；他用拆解後的電池製成工具，把一疊疊撲克牌切成小框架，再把每個肥皂肖像藏在裡面。紐約大都會博物館於2024年買下「煉獄」並公開展示。

克里姆斯2013年出獄後，藝術生涯蓬勃發展。這位以費城為基地的藝術家致力消除種族正義、終止大規模監禁；在他出獄當年，大都會博物館攝影館長薩特克利夫 (Lisa Sutcliffe)找到他，討論辦展的可能性。

博物館果然為克里姆斯舉辦展監，名為「傑西·克里姆斯：糾正」 (Jesse Krimes: Corrections) ，展期將持續到7月13日。