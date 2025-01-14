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費城76歲乳癌鬥士維斯科 獲頒總統公民獎章

編譯周芳苑／綜合報導
費城76歲乳癌鬥士維斯科(Fran Visco，左)獲總統拜登(Joe Biden，右)頒發公民獎章。(全國乳癌聯盟官網)
費城76歲乳癌鬥士維斯科(Fran Visco，左)獲總統拜登(Joe Biden，右)頒發公民獎章。(全國乳癌聯盟官網)

長期擔任全國乳癌聯盟(National Breast Cancer Coalition)主席的費城76歲乳癌鬥士維斯科(Fran Visco)獲總統拜登(Joe Biden)頒發公民獎章(Presidential Citizens Medal)，這是全美最高的平民榮譽；專業雜誌讚譽維斯科可能是乳癌研究領域最具影響力的非科學家。

拜登頒發這項平民最高榮譽獎給若干人。維斯科是費城是乳癌倖存者、註冊護士和印刷工的女兒。畢業於聖約瑟夫大學(St. Joseph’s University)、維拉諾瓦大學(Villanova University)法學院，1992 年起擔任乳癌聯盟主席。

「科學」(Science)雜誌2015年對維斯科大加讚揚；她擔任律師事務所Cohen Shapiro Polisher Shiekman & Cohen 合夥人13 年後，將注意力轉向乳癌，致力管理全國乳癌聯盟，該聯盟由活動人士、倖存者、研究人員、政策制定者和致力防治愛滋病毒的人士組成。

維斯科說，聯盟向來不是繫著象徵乳癌粉紅絲帶的組織，希望大眾明白乳癌並不柔軟、不像粉紅色那樣漂亮。

另有和維斯科同具地區性的三人獲頒總統公民獎。全美共20人榮獲該獎章，包括美國前參議員布拉德利(Bill Bradley, 新州)、德拉瓦州第一位黑人律師洛倫佐·雷丁(Louis Lorenzo Redding)、德拉瓦州美國第三巡迴上訴法院法官塞茨 (Collins J. Seitz)。2日在白宮舉辦頒獎儀式。

布拉德利畢業於普林斯頓大學(Princeton University)，是奧運選手、前紐約尼克隊(New York Knicks)籃球運動員，1979至1997年擔任新州參議員，2020年支持拜登並為他競選，先後撰寫六本有關美國政治、文化和經濟的書籍，並在講述自己生活和工作的獨角戲「Rolling Together」中演出，該劇後來拍成電影。布拉德利獨自或與人共同發起參議院若干法案，支持婦女健康、保護海岸、改善兒童撫養等立法。

拜登 費城 德拉瓦州

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