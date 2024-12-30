拜登簽署心臟法 加強研究肥厚型心肌病

2009年，兩名新澤西州 少年在運動時，因未診斷出的肥厚型心肌病突發而去世， 十餘年後，拜登 總統簽署法案，將投注更多資源，加強研究此「靜默殺手。」

當時17歲的謝若德(Kittim Sherrod)在愛迪生高中練習田徑的時候，突然倒地不起，同年紀的詹姆士(Brandon James)在南布朗斯威克參加籃球比賽，也發生同樣情況，遽然離世。

美國心臟協會說，讓兩少年提早辭世的原因，在於兩人都罹患了未事先診斷出的肥厚型心肌病(hypertrophic cardiomyopathy)，而全美每500人當中，就有一人有此症狀。

透過新澤西州議員鼓吹多年，拜登總統日前終於簽署了加強研究此症的法案。法案名為「心肌健康教育、意識與研究以及學校訓練心肺復甦法、使用自動心臟除顫器」法，簡稱「心臟」法，眾議院9月通過，參議院最近也無異議通過，拜登趁下台前簽署實施。

眾議院提案人帕龍(Frank Pallone Jr.)說，謝若德等本地學生不幸猝逝，是促使他提案的原因。「這則法律可以提高大家對心臟病 突發原因的意識，確保學校更有能力應付心臟病突發緊急案例，挽救更多生命。」

他表示，「美國心臟協會、明智心臟聯盟等組織都支持立法，我們真的不能再拖延，這是事關挽救年輕生命的大事。」

民意代表們指出，這則法律的目的是要各校擴大心肺復甦術的訓練，增加自動心臟除顫器的設置，以更妥善地處理學生和運動員心臟病突發狀況。法案也責成聯邦衛生部多加傳播有關資訊，並制定風險評估辦法，讓學校醫護人員及家長熟悉可用的資源。

疾病防治中心指出，每年約有2000名25歲以下的年輕人，死於心臟病突發。心臟協會執行長布朗說，法案對醫院外心臟病突發的35萬人，可能具有生死兩判的功效。