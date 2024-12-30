我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

拜登簽署心臟法 加強研究肥厚型心肌病

記者張聲肇／綜合報導

2009年，兩名新澤西州少年在運動時，因未診斷出的肥厚型心肌病突發而去世， 十餘年後，拜登總統簽署法案，將投注更多資源，加強研究此「靜默殺手。」

當時17歲的謝若德(Kittim Sherrod)在愛迪生高中練習田徑的時候，突然倒地不起，同年紀的詹姆士(Brandon James)在南布朗斯威克參加籃球比賽，也發生同樣情況，遽然離世。

美國心臟協會說，讓兩少年提早辭世的原因，在於兩人都罹患了未事先診斷出的肥厚型心肌病(hypertrophic cardiomyopathy)，而全美每500人當中，就有一人有此症狀。

透過新澤西州議員鼓吹多年，拜登總統日前終於簽署了加強研究此症的法案。法案名為「心肌健康教育、意識與研究以及學校訓練心肺復甦法、使用自動心臟除顫器」法，簡稱「心臟」法，眾議院9月通過，參議院最近也無異議通過，拜登趁下台前簽署實施。

眾議院提案人帕龍(Frank Pallone Jr.)說，謝若德等本地學生不幸猝逝，是促使他提案的原因。「這則法律可以提高大家對心臟病突發原因的意識，確保學校更有能力應付心臟病突發緊急案例，挽救更多生命。」

他表示，「美國心臟協會、明智心臟聯盟等組織都支持立法，我們真的不能再拖延，這是事關挽救年輕生命的大事。」

民意代表們指出，這則法律的目的是要各校擴大心肺復甦術的訓練，增加自動心臟除顫器的設置，以更妥善地處理學生和運動員心臟病突發狀況。法案也責成聯邦衛生部多加傳播有關資訊，並制定風險評估辦法，讓學校醫護人員及家長熟悉可用的資源。

疾病防治中心指出，每年約有2000名25歲以下的年輕人，死於心臟病突發。心臟協會執行長布朗說，法案對醫院外心臟病突發的35萬人，可能具有生死兩判的功效。

心臟病 新澤西州 拜登

上一則

盜領亞裔女病患13萬 賓州醫院員工被控罪

下一則

多所大學低收生免學費 芝加哥伊大明秋起跟進

延伸閱讀

白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重

白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重
今年第9次 中外交部制裁7美企反制對台軍售

今年第9次 中外交部制裁7美企反制對台軍售
謀殺12人 費城毒梟獲拜登總統特赦 死刑減為無期徒刑

謀殺12人 費城毒梟獲拜登總統特赦 死刑減為無期徒刑
美制裁香港官員延5年 港府嗤之以鼻：只會損己利益

美制裁香港官員延5年 港府嗤之以鼻：只會損己利益

熱門新聞

佛羅里達州現年22歲的披薩外送員阿爾維洛(右)嫌顧客只給了兩元小費，隨後竟夥同一名男子回去攻擊顧客，以小刀連刺對方14刀，而遭警方逮捕。(取自奧西奧拉郡警長辦公室官網)

嫌小費少 佛州披薩外賣女猛刺孕婦14刀

2024-12-26 20:02
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

2024-12-27 21:26
新州今年3月份中到兆彩大獎的幸運兒，終於出面領取11.3億獎金。(美聯社)

新州兆彩得主 9個月後現身領走11.3億元

2024-12-24 08:25
西北大學一名來自中國的法學院碩士生，失聯將近一周後找到。(西北大學臉書)

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

2024-12-30 08:52
科羅拉多州男子西姆斯(左)及其女友瑟曼於聖誕節早晨爭吵後，男子將她六周大的兒子棄置在丹佛街頭。所幸目擊者及時發現，報警將男嬰送醫。這對男女正面臨虐童重罪指控。(取自亞當斯郡警長辦公室官網)

聖誕節早晨丹佛街頭發現棄嬰 狠心男女落網

2024-12-27 19:49
華盛頓州野生動物保護區內，最近有20隻大型貓科動物死於禽流感。示意圖。（美聯社）

華州20隻大型貓科動物染禽流感亡 保護區閉門消毒

2024-12-25 20:39

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起