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賓州67郡過去3年人口減少 7郡上揚

編譯潘勛／綜合報導
賓州派克郡在2020年到2023年間，人口增長了5％，高居全州之冠，圖為該郡上市的房產。(房產網站trulia截圖)
賓州派克郡在2020年到2023年間，人口增長了5％，高居全州之冠，圖為該郡上市的房產。(房產網站trulia截圖)

全國人口減少之中的州屈指可數，但人口第五多的賓州名列其中；賓州67個郡過去三年內人口都減少，但7個郡人口卻出現增加；數據顯示，人口增加的郡都在州的東部，而減少的都在西部。

「新聞周刊」(Newsweek)報導，賓州人口排在加州德州、佛州及紐約州之後。人口統計局(U.S. Census)數據指出，截至2023年7月1日，賓州總人口為1296萬1683人，比起2022年的1297萬2091人、2021年的1301萬3614人、2020年的1300萬2788人，都要來得少。

以下數據指出，2020到2023年人口增加的七個郡為：派克郡(Pike County)成長5%、坎伯蘭郡(Cumberland County)4%、亞當斯郡(Adams County)3%、切斯特郡(Chester County)3%、約克郡(York County)2%、巴特勒郡(Butler County)2%、北安普頓郡(Northampton County)2%。

另一邊則是人口減少的六個郡：佛瑞斯特郡(Forest County)減7%、克利菲爾德(Clearfield County)減4%、葛林郡(Greene County)減4%、費耶特郡(Fayette County)減4%、費城郡(Philadelphia County)減3%、卡麥隆郡(Cameron County)減3%。

人口普查局數據指出，50州當中只8個州人口在減少，分別是紐約、加州、夏威夷、伊利諾、路易斯安納、俄勒岡、賓州及西維吉尼亞。

人口統計局指出，賓州人口減少或許是因人口流動到較南部各州的普遍趨勢。

德州農工大學(Texas A&M University)榮譽教授波斯頓(Dudley Poston)指出，全國大多數州人口的成長或減少，大致是因國內遷徙，搬離、搬入其他州，有些州成長，有些州減少，或多或少原因相同。

波斯頓表示，人們會搬家，由甲州搬去乙州，主要原因是為了工作、較低的住居成本、州稅較低、較好的生活水準；德州及佛州上述的福利都有，而加州、紐約州沒有。

德州2020到2023年間人口成長最多，增加逾120萬人，佛州、北卡羅來納及喬治亞三州依序次之。

賓州 德州 加州

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