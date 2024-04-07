紐約徵塞車費 新州車流、空汙增

紐約大都會運輸署(MTA)日前通過開徵「塞車費」。(MTA臉書)

紐約大都會 運輸署(Metropolitan Transportation Authority，MTA)上周對開徵「塞車費」通過最後決議，從外地開車進入曼哈頓60街以南市區要繳15元費用，希望達到「以價制量」效果，減少車流；不過，代表新澤西州 政府出庭在聯邦法院打官司的律師說，聯邦以及紐約紐約大都會運輸署官員在「塞車費」收費價格敲定之前就核准環評，根本是「走回頭路」。

新州 政府律師馬斯特羅(Randy Mastro)3日在紐沃克(Newark)聯邦法院上說，紐約大都會運輸署應該進行範圍較廣的環境影響評估研究才對。他說，根據聯邦法律必須要有環評報告，紐約大都會運輸署內部分析報告則指出，開徵「塞車費」之後，由於駕駛人繞道改走喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)以避開曼哈頓中心商業區的塞車路段，將導致新州柏根郡(Bergen County)車流大增，空氣汙染變得嚴重。

馬斯特羅在法庭上說：「這是美國歷史上開徵塞車費首例，難道不應該接受全面環境影響評估嗎？」他說：「這根本是走回頭路，紐約大都會運輸署應該重新規畫。」

塞車費提案2019年在紐約州議會通過，旨在降低曼哈頓中下城車流量、減少車禍、空氣汙染，為紐約地鐵、公車以及通勤鐵路計畫創造每年10億元收入。根據紐約大都會運輸署官員估計，塞車費上路之後，約有8萬人至11萬人將改變原本開車通勤的習慣，轉而使用大眾交通工具，紐約市將成為全美第一個採用塞車費的城市。

聯邦公路管理局(Federal Highway Administration，FHWA)2023年6月通過紐約大都會運輸署的環評報告，讓開徵塞車費計畫得以繼續進行，新澤西州州政府2023年7月向聯邦法院提告。紐約開徵塞車費已經面臨四起訴訟，新州提告是其中之一。

馬斯特羅同時表示，塞車費計畫並沒有考慮到新州汙染將會增加。