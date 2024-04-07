我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

紐約徵塞車費 新州車流、空汙增

記者顏伶如／綜合報導
紐約大都會運輸署(MTA)日前通過開徵「塞車費」。(MTA臉書)
紐約大都會運輸署(MTA)日前通過開徵「塞車費」。(MTA臉書)

紐約大都會運輸署(Metropolitan Transportation Authority，MTA)上周對開徵「塞車費」通過最後決議，從外地開車進入曼哈頓60街以南市區要繳15元費用，希望達到「以價制量」效果，減少車流；不過，代表新澤西州政府出庭在聯邦法院打官司的律師說，聯邦以及紐約紐約大都會運輸署官員在「塞車費」收費價格敲定之前就核准環評，根本是「走回頭路」。

新州政府律師馬斯特羅(Randy Mastro)3日在紐沃克(Newark)聯邦法院上說，紐約大都會運輸署應該進行範圍較廣的環境影響評估研究才對。他說，根據聯邦法律必須要有環評報告，紐約大都會運輸署內部分析報告則指出，開徵「塞車費」之後，由於駕駛人繞道改走喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)以避開曼哈頓中心商業區的塞車路段，將導致新州柏根郡(Bergen County)車流大增，空氣汙染變得嚴重。

馬斯特羅在法庭上說：「這是美國歷史上開徵塞車費首例，難道不應該接受全面環境影響評估嗎？」他說：「這根本是走回頭路，紐約大都會運輸署應該重新規畫。」

塞車費提案2019年在紐約州議會通過，旨在降低曼哈頓中下城車流量、減少車禍、空氣汙染，為紐約地鐵、公車以及通勤鐵路計畫創造每年10億元收入。根據紐約大都會運輸署官員估計，塞車費上路之後，約有8萬人至11萬人將改變原本開車通勤的習慣，轉而使用大眾交通工具，紐約市將成為全美第一個採用塞車費的城市。

聯邦公路管理局(Federal Highway Administration，FHWA)2023年6月通過紐約大都會運輸署的環評報告，讓開徵塞車費計畫得以繼續進行，新澤西州州政府2023年7月向聯邦法院提告。紐約開徵塞車費已經面臨四起訴訟，新州提告是其中之一。

馬斯特羅同時表示，塞車費計畫並沒有考慮到新州汙染將會增加。

大都會 新州 新澤西州

上一則

邀你參加美國味全母親節繪畫比賽「我最愛媽媽的一道菜」收件至4/17止

下一則

11.3億兆彩頭獎新州1人獨得 入袋恐只剩1/3

延伸閱讀

曼哈頓高樓噴出強勁水柱 蔚為奇觀

曼哈頓高樓噴出強勁水柱 蔚為奇觀
新高…全美550城典型房價逾百萬 加州210個居首 紐約第2

新高…全美550城典型房價逾百萬 加州210個居首 紐約第2
大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中

大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中
紐約馬拉松 被MTA索75萬「買路財」

紐約馬拉松 被MTA索75萬「買路財」

熱門新聞

Alex張說，女兒應該會選擇入讀西北大學，因為該校提供最多獎助金。(Alex張提供)

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

2024-04-05 11:44
今秋入讀南加大，如果沒有任何經濟援助，年度開銷高達9.5萬元。(南加大臉書)

全美多所大學 新生費用年逾9萬

2024-04-06 02:14

新州父寫遺書錄影道歉後 燒死9歲兒

2024-04-05 16:07
正在台灣進行文化沉浸之旅的伯金(立者前排左三)，與其他19名同學、老師在花蓮時遇到大地震，圖為之前在台北總統府前的合影。(St Ignatius 高中臉書)

花蓮飯店遇大地震 芝高中20位師生台灣之旅「震」驚

2024-04-04 08:53
芝加哥交響樂團宣布由麥凱萊從2027/28樂季擔任該樂團音樂總監。(芝加哥交響樂團臉書)

王羽佳前男友、28歲麥凱萊 成芝交響樂團最年輕音樂總監

2024-04-03 11:15
王志東。(特派員黃惠玲／攝影)

從偷渡到走線 資深律師王志東談華人移民趨勢演變

2024-04-01 09:22

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣