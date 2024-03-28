祝賀溫馨老人中心榮獲美國農業部CACFP成就獎

從左至右依此為溫馨老人中心總經理夫人Yelena女士及總經理Michael先生，Roberta Hodsdon女士，Rose Chamberlain女士

3月12日上午，新澤西溫馨老人中心 迎來了來自新澤西州農業部 和美國農業部官員兒童和成人護理食品計畫部門(CACFP)一行貴賓到訪，因其出色的工作而被美國農業部授予CACFP 成就獎，成為新澤西唯一獲得此項殊榮的老人中心。新澤西農業部NJDA 食品與營養部主任Rose Chamberlain女士， 美國農業部中大西洋地區辦事處特別專案主任Roberta Hodsdon女士，NJDA CACFP 協調員Stephanie Mullin，美國農業部公共事務專家Armando Vasquez，NJDA 公共資訊官員傑夫·沃爾夫，Lawrence Ledger/Princeton Packet 記者Lea Kahn等參加了此次活動。

來訪貴賓首先參觀了老人中心，邊聽介紹邊點頭稱讚中心完善的設施，關係詢問老人們在這裡的生活，大家紛紛表示喜歡這裡的食品和服務，老人們愉快的生活和精神面貌讓來訪的農業部工作人員都欣慰和高興。溫馨老人中心的膳食計畫每週5 天分兩班，每天為大約 220 名成年人提供食物。客戶可以享用早餐、早點和午餐。下午的客戶可以下午茶和晚餐。NJDA 助理秘書喬·阿奇森三世 (Joe Atchison III) 表示：“溫馨老人中心是兒童和成人護理食品計畫CACFP如何為新澤西州數千名兒童和成人提供所需營養的傑出範例。” “該計畫是兒童和成人護理中心以及緊急避難所提供營養膳食的一種方式，以便其選民能夠養成或繼續健康的飲食模式。我們強烈鼓勵參與。”中心總經理Michael Kravchenko說“我們的許多客戶都依賴這些餐食和我們提供的服務，CACFP 極大地增強了我們為有需要的人提供健康食品的能力，並使我們能夠滿足客戶的文化飲食偏好。”

兒童和成人護理食品計畫部門（以下簡稱CACFP）是一項聯邦計畫，旨在提高食品品質並使許多低收入 家庭能負擔得起方面發揮著至關重要的作用。 該計畫促進基本營養概念的發展，並提供營養均衡的膳食，培養良好的飲食習慣，CACFP 致力於美國幼兒和成人的健康、健康成長和發展。

佔地15,000平方英尺的「溫馨」，外部環境清新宜人，有寬闊的草坪，適合老人們戶外活動。內部環境寬敞明亮，適老化設施一應俱全。設有休息室、診療室、電腦房、麻將室、拼圖繪畫室、檯球區等多功能區域，同時還特別安裝了先進的空氣調節設備，以確保溫度適宜、空氣清新，避免氣流不暢所給老年人帶來的患病隱患。

在健康服務方面，中心嚴格按照政府要求進行。定期安排不同科系的資深醫生為老人們進行診療，中心常駐護士也會據此監控每位長者的身體狀況，從而為其進行個性化的健康管理及服務。在膳食供應層面，工作人員會時常徵詢老人們的意見，精心設計食譜 方案，充分顧及到老年人的飲食習慣及特點，定期更新菜品花樣。因此，這裡的食物可口又營養，深受耆老們的喜愛。在活動安排上，「溫馨」可謂形式多樣、精彩紛呈。大合唱和檯球俱樂部、英語班、橋牌組、歌詠組、查經組、影音節目、Bingo遊戲、戶外活動等，應有盡有。定期還會舉行不同項目的比賽，舉行每月慶生會、節日慶祝活動等，極大滿足了老年朋友們的文娛需求。

歡迎聯繫：常小姐 609-819-1190；持白卡Medicaid 的成人都可申請；地址： 3450 Princeton Pike, Suite 120, Lawrenceville, NJ 08648