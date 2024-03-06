售治狗癌假藥 新州更生人入獄

新澤西州73歲男子尼斯(Jonathan Nyce)20年前因殺了亞裔妻子而入獄，2012年出獄後，又上網兜售狗癌症 假藥斂財百萬元，法官日前對其判處八年徒刑，尼斯也因此再度入獄。

聯邦檢察官形容73歲的尼斯為「作惡多端的騙子」、「頑固不冥的惡棍」；尼斯宣稱他研發出可治療狗癌症的療法，騙取多名焦急的飼主近100萬元。

尼斯2004年因為弒妻而被判刑八年，沒想到2012年出獄後旋即透過網路兜售假藥；他對再度入獄仍無悔意，堅稱他賣的狗藥雖然未經聯邦食品暨藥物管理局(FDA )核准，卻可能解開人類癌症治療的奧秘。

尼斯引述他研發藥物的所謂「同儕審閱」研究內容，告訴法官溫蒂‧碧托史東(Wendy Beetlestone)說：「這可能對我們所知的癌症掀起潛在革命，可能讓人類癌症正常化的比率從50%縮減至5%。」

碧托史東的裁決宣告尼斯數十年的「癌症研究」告終，尼斯在天普大學(Temple University)攻讀生物學博士，且曾在東卡羅來納大學(East Carolina University)教書，並於1990年代創辦化學公司「EpiGenesis」，該公司吸引人們投資數百萬元研發氣喘藥，最終宣告藥物研發失敗，EpiGenesis隨之倒閉。

尼斯2004年在霍普威爾鎮(Hopewell)黃金地段的一棟占地5600平方呎、21房豪宅殺害菲律賓籍妻子蜜雪兒 ‧芮維拉‧尼斯(Michelle Rivera Nyce)，讓他惡名遠播。

尼斯1989年透過報紙媒合美國男子和菲律賓女子的廣告介紹認識，蜜雪兒嫁給尼斯、入籍美國，並在賣場的香奈兒(Chanel)專櫃上班；尼斯2004年得知妻子與地主有染時，在車庫質問她時把她推倒在地，頭部重創身亡。

2012年，尼斯出獄後透過他自行研發的狗癌症藥物「Tumexal」或「Naturasone」，向約900名哀傷的受害飼主收取數十萬元，宣稱這些由FDA贊助研發且核准的藥物可「恢復罹癌狗的食慾和精神」。

事實上，FDA與前述藥物並無瓜葛，且兩度向尼斯發出停售通知。

助理檢察官帕里希(Christopher Parisi)表示，該藥物不過是尼斯和他的兒子在克里奇維爾(Collegeville)的一間機構中，混合臨櫃可購得之寵物藥物的產品；他形容尼斯「無心研究科學，只是為了謀取暴利的騙子」。