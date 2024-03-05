找到關鍵照 費城死囚冤獄30年後獲釋

1994年費城 一起奪命縱火 案，有兩名證人聲稱從一張警方照片裡，認出當時25歲的格溫 (Daniel Gwynn)；然而1995年審訊時，這張照片不知所終，格溫的辯護律師在庭上也沒有要求提出其他證據，但格溫罪名仍然成立，並被判處死刑。

費城一群上訴律師，數十年來專門為無辜者重獲清白，經過20多年的努力，這群律師加上一名聯邦法官協助，終於在2016年發現了這張「失蹤」的警方檔案照片，而該張照片經證實，格溫根本不在其中。

現已54歲的格溫在2月28日離開了監獄 重獲自由，然而他過去30年，都因為被視為證據的莫須有照片，大部分時間都待在死囚牢房。

上訴律師施瓦茨(Karl Schwartz)指出，在不少凶殺案的審訊裡，強有力的無罪證據不是被隱藏就是被歪曲，往往導致一個人被判無期徒刑，甚至更糟，這種情況比一般想像的還要多。

自2016年以來，費城已有40人離開寃獄；而1989年以來，全美各地超過3500人最終證實無辜。

在格溫此案裡，照片只是其中一個可疑證據，調查人員還因為他曾是個癮君子而列入罪證之一，然而執法人員卻忽視了另一人，此人在案發前三天曾威脅放火燒毀位於西費城的出事大樓。 這名嫌疑人目前因其他罪名被判無期徒刑，檢方現將調查目標指向他。

該起縱火事件造成一名女住客死亡，另有數人從窗戶跳下受傷。

費城地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner) 表示，此案說明起訴的不準確，打破了社區的信任，且反而讓真正有罪的人逍遙法外，並有機會製造更多傷砉。他自2018年上任以來，一直支持數十起尋求罪刑無效的裁決。

一名聯邦法官撤銷了對格溫的定罪，當時死者的家屬也未反對釋放他。由於克拉斯納不提出重審，費城市法官2月28日宣布結束此案，格溫終於自由了。